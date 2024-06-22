Тотальная мобилизация. Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка спрогнозировал развитие событий в случае поражения Украины

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA выразил свое мнение об осознании цивильными украинцами уровня опасности для них и их семей в случае вероятной победы России в войне против Украины.
Главные тезисы
- Тотальная мобилизация всех мужчин с ВОТ в российскую армию может последовать в случае поражения Украины в войне с Россией.
- Главная задача ВСУ в 2024 году — выстоять, истощить противника и подготовиться к нанесению военного поражения России.
- Командир роты “Гонор” подчеркивает важность осознания гражданами возможных опасностей и подготовки к обороне территории в случае угрозы.
- В случае конфликта с Россией, украинцам предстоит выбирать между службой в российской армии и сдачей в плен ВСУ.
- Главная задача ВСУ на данный момент — выстоять, истощить противника и готовиться к нанесению военного поражения.
В российской армии будет тотальная мобилизация, "отпетлять" не получится — Ябчанка
Командир роты "Гонор" говорит, что худшим в этом случае будет то. что "если ты человек призывного возраста, то тебя насильно затащат в российскую армию и бросят "освобождать" других".
Договориться уже с ними не получится никак. Я о людях, которые "отпетляли" (от мобилизации в Украине — ред.). Вот в российской армии не "отпетляешь". Там будет тотальная мобилизация. Как сейчас происходит на других оккупированных территориях. Я не знаю, остались ли там вообще какие-нибудь мужчины призывного возраста.
Ябчанка отмечает, что есть ситуации, когда любой выбор для жителей ВОТ будет "неприятным" — идти ли воевать за российских оккупантов или сдаваться в плен ВСУ.
Когда ты видишь перед собой противника, ты не думаешь кто это. Это враг, пришедший тебя убить. Поэтому, конечно, сдавайтесь, вас никто убивать не будет, пытать не будет. Мы со всеми военнопленными обращаемся как с военнопленными. Мы не позволяем себе того, как Россия, что плюет на правила ведения войны. Поэтому сдавайтесь, у вас гораздо больше шансов (выжить — ред.) в плену, чем в армии оккупантов.
Какова главная задача ВСУ в 2024 году
Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — это выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.
По его словам, война так устроена, что нельзя 300-ми спартанцами остановить 50 тысяч вражеского войска. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение.
Соответственно, на этот год у нас задача выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.
При этом Ябчанка добавил, что он надеется рано или поздно на достижение адекватной ротации в ВСУ.
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