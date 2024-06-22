Тотальная мобилизация. Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка спрогнозировал развитие событий в случае поражения Украины

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA выразил свое мнение об осознании цивильными украинцами уровня опасности для них и их семей в случае вероятной победы России в войне против Украины.

В российской армии будет тотальная мобилизация, "отпетлять" не получится — Ябчанка

Множество моих соотечественников не осознает реальный уровень опасности нам оказаться в том (российском — ред.) пространстве. Я не говорю уже про этот год. Я не говорю о следующем годе. Поделиться

Но мы не имеем по состоянию на сегодняшний день не то, что гарантии победы. У нас даже нет гарантии не поражения. А поражение для нас будет означать оккупацию. А оккупация для нас означает вот оказаться в таком пространстве. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Командир роты "Гонор" говорит, что худшим в этом случае будет то. что "если ты человек призывного возраста, то тебя насильно затащат в российскую армию и бросят "освобождать" других".

Договориться уже с ними не получится никак. Я о людях, которые "отпетляли" (от мобилизации в Украине — ред.). Вот в российской армии не "отпетляешь". Там будет тотальная мобилизация. Как сейчас происходит на других оккупированных территориях. Я не знаю, остались ли там вообще какие-нибудь мужчины призывного возраста.

Ябчанка отмечает, что есть ситуации, когда любой выбор для жителей ВОТ будет "неприятным" — идти ли воевать за российских оккупантов или сдаваться в плен ВСУ.

Когда ты видишь перед собой противника, ты не думаешь кто это. Это враг, пришедший тебя убить. Поэтому, конечно, сдавайтесь, вас никто убивать не будет, пытать не будет. Мы со всеми военнопленными обращаемся как с военнопленными. Мы не позволяем себе того, как Россия, что плюет на правила ведения войны. Поэтому сдавайтесь, у вас гораздо больше шансов (выжить — ред.) в плену, чем в армии оккупантов.

Какова главная задача ВСУ в 2024 году

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка рассказал, что сейчас главная задача Вооруженных сил Украины — это выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.

Если бы сейчас мы не начали интенсивнее мобилизовываться, то мы бы потерпели поражение. Это мое мнение, это мое убеждение. По темпам боюсь, что мы отстаем от противника. Что я имею в виду? Он выставит на это лето 200-300 тысяч. Поделиться

По его словам, война так устроена, что нельзя 300-ми спартанцами остановить 50 тысяч вражеского войска. Количество имеет значение. И количество иногда имеет решающее значение.

Соответственно, на этот год у нас задача выстоять, истощить противника, и тогда уже подготовиться к тому, чтобы нанести ему военное поражение.

При этом Ябчанка добавил, что он надеется рано или поздно на достижение адекватной ротации в ВСУ.