Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка описав свою формулу остаточного розгрому Росії

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, що потрібно робити всім українцям для перемоги над Росією у війні та куди поділося єднання нації, яке так яскраво проявилося у 2022 році.

Куди ділося тотальне єднання українців, яке було у 2022 році?

У мене є гіпотеза (куди ділося єднання українців — ред). А що ж, власне, сталося? 2022-ий рік — тотальне єднання. Просто нам допомагали, буквально всі й в усьому. Тотальна підтримка й тотальна віра. Віра в нас, віра в перемогу, віра в те, що справедливість перемагає. Тому що вони (Росія — ред.) на нас напали, ми їм не загрожували нічим. А якщо оцей здоровезний гопнік напав на гарного, вихованого хлопчика, але який займався боксом, то він зараз цього гопніка відправить в глибокий нокаут. Поширити

А далі ми прокачували свою віру в те, що от-от — і ми переможемо. Причому в цій картині перемоги, звісно, була кава в Криму і розпад Росії. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Далі, на думку Ябчанки, на українців чекало розчарування.

А так не можна. Вірити в те, що ми переможемо. потрібно. Мало того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося.

Всім українцям треба вірити у себе та діяти для перемоги у війні з Росією

Проте, каже командир роти “Гонор”, просто вірити у найскорішу перемогу і в ЗСУ недостатньо на теперішній момент часу.

Це треба як мінімум допомагати всім, чим ти можеш, а як максимум — піти та допомогти ЗСУ особисто, самому. От тоді більше шансів, що цей кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше.

Ябчанка вважає, що українцям треба вірити не тільки в очікуваний результат, а в себе.