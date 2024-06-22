Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка описав свою формулу остаточного розгрому Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка описав свою формулу остаточного розгрому Росії

Ябчанка
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Джерело:  online.ua

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, що потрібно робити всім українцям для перемоги над Росією у війні та куди поділося єднання нації, яке так яскраво проявилося у 2022 році.

Головні тези:

  • Українцям потрібно вірити у себе та діяти для перемоги над Росією у війні.
  • Тотальна підтримка й віра в справедливість допомагають зберегти єдність нації в складний період.
  • Командир роти “Гонор” закликає кожного громадянина допомагати ЗСУ та підтримувати армію в боротьбі проти російського агресора.
  • Віра в себе дозволяє українцям робити важливі кроки, готуватися до військової служби та зберігати оптимізм у важкі часи.
  • Олександр Ябчанка підкреслює, що ключовою умовою перемоги є внутрішня віра та підтримка своїх співвітчизників.

Куди ділося тотальне єднання українців, яке було у 2022 році?

У мене є гіпотеза (куди ділося єднання українців — ред). А що ж, власне, сталося? 2022-ий рік — тотальне єднання. Просто нам допомагали, буквально всі й в усьому. Тотальна підтримка й тотальна віра. Віра в нас, віра в перемогу, віра в те, що справедливість перемагає. Тому що вони (Росія — ред.) на нас напали, ми їм не загрожували нічим. А якщо оцей здоровезний гопнік напав на гарного, вихованого хлопчика, але який займався боксом, то він зараз цього гопніка відправить в глибокий нокаут.

А далі ми прокачували свою віру в те, що от-от — і ми переможемо. Причому в цій картині перемоги, звісно, була кава в Криму і розпад Росії.

Олександр Ябчанка

Олександр Ябчанка

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Далі, на думку Ябчанки, на українців чекало розчарування.

А так не можна. Вірити в те, що ми переможемо. потрібно. Мало того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося.

Всім українцям треба вірити у себе та діяти для перемоги у війні з Росією

Проте, каже командир роти “Гонор”, просто вірити у найскорішу перемогу і в ЗСУ недостатньо на теперішній момент часу.

Це треба як мінімум допомагати всім, чим ти можеш, а як максимум — піти та допомогти ЗСУ особисто, самому. От тоді більше шансів, що цей кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше.

Ябчанка вважає, що українцям треба вірити не тільки в очікуваний результат, а в себе.

Коли ти віриш в себе, то ти робиш дії. Починаючи від того, щоб стати на військовий облік і чекати, коли тобі прийдеться теж брати зброю до рук, і готуватись до цього.

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