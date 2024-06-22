Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка описав свою формулу остаточного розгрому Росії

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, що потрібно робити всім українцям для перемоги над Росією у війні та куди поділося єднання нації, яке так яскраво проявилося у 2022 році.
Головні тези:
- Українцям потрібно вірити у себе та діяти для перемоги над Росією у війні.
- Тотальна підтримка й віра в справедливість допомагають зберегти єдність нації в складний період.
- Командир роти “Гонор” закликає кожного громадянина допомагати ЗСУ та підтримувати армію в боротьбі проти російського агресора.
- Віра в себе дозволяє українцям робити важливі кроки, готуватися до військової служби та зберігати оптимізм у важкі часи.
- Олександр Ябчанка підкреслює, що ключовою умовою перемоги є внутрішня віра та підтримка своїх співвітчизників.
Куди ділося тотальне єднання українців, яке було у 2022 році?
Далі, на думку Ябчанки, на українців чекало розчарування.
А так не можна. Вірити в те, що ми переможемо. потрібно. Мало того, без цієї віри, мені здається, нам би нічого не вдалося.
Всім українцям треба вірити у себе та діяти для перемоги у війні з Росією
Проте, каже командир роти “Гонор”, просто вірити у найскорішу перемогу і в ЗСУ недостатньо на теперішній момент часу.
Це треба як мінімум допомагати всім, чим ти можеш, а як максимум — піти та допомогти ЗСУ особисто, самому. От тоді більше шансів, що цей кошмар, в якому ми зараз живемо, закінчиться швидше.
Ябчанка вважає, що українцям треба вірити не тільки в очікуваний результат, а в себе.
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