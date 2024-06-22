Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка описал свою формулу окончательного разгрома России
Категория
Украина
Дата публикации

Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка описал свою формулу окончательного разгрома России

Ябчанка
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Источник:  online.ua

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, что нужно делать всем украинцам для победы над Россией в войне и куда делось единение нации, которое так ярко проявилось в 2022 году.

Главные тезисы

  • Вера в себя и действовать для победы над Россией в войне — ключевые моменты, подчеркнутые командиром роты "Гонор".
  • Тотальная поддержка и вера в справедливость помогают сохранить единство нации в трудные времена борьбы против российского агрессора.
  • Украинцам важно верить не только в ожидаемый результат, но и в самих себя, чтобы совершать действия, приносящие победу в войне.
  • Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка призывает каждого гражданина помогать ВСУ и поддерживать армию, активно участвуя в борьбе за суверенитет Украины.
  • Ябчанка считает, что украинцам необходимо не только верить в исход войны, но и активно помогать ВСУ.

Куда делось тотальное единение украинцев, которое было в 2022 году?

У меня есть гипотеза (куда делось единение украинцев — ред). А что же, собственно, случилось? 2022-й год — тотальное единение. Просто нам помогали, буквально все и во всем. Тотальная поддержка и тотальная вера. Вера в нас, вера в победу, вера в то, что справедливость побеждает. Потому что они (Россия — ред.) на нас напали, мы им не угрожали ничем. А если этот здоровенный гопник напал на хорошего, воспитанного мальчика, но занимавшегося боксом, то он сейчас этого гопника отправит в глубокий нокаут.

А дальше мы прокачивали свою веру в то, что вот-вот — и мы победим. Причем в этой картине победы, конечно, был кофе в Крыму и распад России.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Далее, по мнению Ябчанки, украинцев ждало разочарование.

А так нельзя. Верить в то, что мы победим, нужно. Более того, без этой веры, мне кажется, нам бы ничего не удалось.

Всем украинцам нужно верить в себя и действовать для победы в войне с Россией

Однако, говорит командир роты "Гонор", просто верить в скорейшую победу и в ВСУ недостаточно на данный момент времени.

Это нужно как минимум помогать всем, чем ты можешь, а как максимум — пойти и помочь ВСУ лично самому. Вот тогда больше шансов, что этот кошмар, в котором мы сейчас живем, закончится быстрее.

Ябчанка считает, что украинцам нужно верить не только в ожидаемый результат, но и в себя.

Когда ты веришь в себя, ты совершаешь действия. Начиная с того, чтобы стать на военный учет и ждать, когда тебе придется тоже брать оружие в руки, и готовиться к этому.

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