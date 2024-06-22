Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка описал свою формулу окончательного разгрома России

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, что нужно делать всем украинцам для победы над Россией в войне и куда делось единение нации, которое так ярко проявилось в 2022 году.
Главные тезисы
- Вера в себя и действовать для победы над Россией в войне — ключевые моменты, подчеркнутые командиром роты "Гонор".
- Тотальная поддержка и вера в справедливость помогают сохранить единство нации в трудные времена борьбы против российского агрессора.
- Украинцам важно верить не только в ожидаемый результат, но и в самих себя, чтобы совершать действия, приносящие победу в войне.
- Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка призывает каждого гражданина помогать ВСУ и поддерживать армию, активно участвуя в борьбе за суверенитет Украины.
- Ябчанка считает, что украинцам необходимо не только верить в исход войны, но и активно помогать ВСУ.
Куда делось тотальное единение украинцев, которое было в 2022 году?
Далее, по мнению Ябчанки, украинцев ждало разочарование.
А так нельзя. Верить в то, что мы победим, нужно. Более того, без этой веры, мне кажется, нам бы ничего не удалось.
Всем украинцам нужно верить в себя и действовать для победы в войне с Россией
Однако, говорит командир роты "Гонор", просто верить в скорейшую победу и в ВСУ недостаточно на данный момент времени.
Это нужно как минимум помогать всем, чем ты можешь, а как максимум — пойти и помочь ВСУ лично самому. Вот тогда больше шансов, что этот кошмар, в котором мы сейчас живем, закончится быстрее.
Ябчанка считает, что украинцам нужно верить не только в ожидаемый результат, но и в себя.
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