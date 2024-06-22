Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка описал свою формулу окончательного разгрома России

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, что нужно делать всем украинцам для победы над Россией в войне и куда делось единение нации, которое так ярко проявилось в 2022 году.

Куда делось тотальное единение украинцев, которое было в 2022 году?

У меня есть гипотеза (куда делось единение украинцев — ред). А что же, собственно, случилось? 2022-й год — тотальное единение. Просто нам помогали, буквально все и во всем. Тотальная поддержка и тотальная вера. Вера в нас, вера в победу, вера в то, что справедливость побеждает. Потому что они (Россия — ред.) на нас напали, мы им не угрожали ничем. А если этот здоровенный гопник напал на хорошего, воспитанного мальчика, но занимавшегося боксом, то он сейчас этого гопника отправит в глубокий нокаут. Поделиться

А дальше мы прокачивали свою веру в то, что вот-вот — и мы победим. Причем в этой картине победы, конечно, был кофе в Крыму и распад России. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Далее, по мнению Ябчанки, украинцев ждало разочарование.

А так нельзя. Верить в то, что мы победим, нужно. Более того, без этой веры, мне кажется, нам бы ничего не удалось.

Всем украинцам нужно верить в себя и действовать для победы в войне с Россией

Однако, говорит командир роты "Гонор", просто верить в скорейшую победу и в ВСУ недостаточно на данный момент времени.

Это нужно как минимум помогать всем, чем ты можешь, а как максимум — пойти и помочь ВСУ лично самому. Вот тогда больше шансов, что этот кошмар, в котором мы сейчас живем, закончится быстрее.

Ябчанка считает, что украинцам нужно верить не только в ожидаемый результат, но и в себя.