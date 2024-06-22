Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив ідеологію батальйону “Вовки Да Вінчі”

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, у чому полягає унікальність їхнього військового формування та чим “вовки” відрізняються від інших воїнів Сил оборони України.

Батальйон “Вовки Да Вінчі” — це насамперед про свободу

Батальйон — це такий організм, добробатівська історія. Тобто, звісно, ми вже давно в структурі Збройних Сил, але ідейно — це ідеї добробату, тобто це ідея свободи. Добробати — це вільні люди, які взяли до рук зброю, аби боронити свою свободу. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

За словами командира, якщо говорити про другу ідею, то це ідея гідності. Йдеться про середовище, в якому рівний з рівним.

Те, що я командир, говорить не про те, що я твій начальник, а про те, що на мені більше відповідальності. Але жодним чином це не говорить про те, що ти не такий боєць, як я, — пояснює Олександр Ябчанка. Поширити

Він звертає увагу на те, що саме це далі декларує і командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов.

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Третя складова — це справедливість, адже боєць завжди може поговорити зі своїм командиром, і він не скаже тобі: “я начальник, а ти не маєш права слова”.

Це родина. Це прям родина “Вовки Да Вінчі”. І найголовніше, мені здається, все ж таки найголовніше те, що ти сам обираєш, де ти та поруч з ким ти воюєш. Мається на увазі, в якому підрозділі. Війна — це перш за все виконати бойове завдання. А ми виконуємо ці бойові завдання уміло. Олександр Ябчанка Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі”

Фото: online.ua

Чи потраплять імена наших сучасників до підручників з історії

Як вважає командир роти “Гонор”, це обов’язково станеться, й маленькі українці дізнаються про героїв, які боролися та продовжують боротися за батьківщину.

Дмитро Куцюбайло. Я переконаний, що “Да Вінчі” вже в історії. “Тихий”. Це уособлення Ахіллеса в наш час. Просто так, як воювала ця людина — це фантастика. Сподіваюсь, “Філя” (Сергій Філімонов — ред.) теж колись увійде в історію. Дуже непересічний, звісно, командир. Він зараз очолює батальйон “Вовки Да Вінчі. Я бачу просто, як він ставиться до цього. Це величезна відповідальність, — зазначає Олександр Ябчанка. Поширити

Фото: online.ua

За словами захисника, він може продовжувати цей список дуже довго, адже за період війни з Росією з’явилося чимало гідних воїнів.