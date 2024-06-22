Командир роти “Гонор” Олександр Ябчанка розкрив ідеологію батальйону “Вовки Да Вінчі”

Командир роти “Гонор” батальйону “Вовки Да Вінчі” Олександр Ябчанка в інтерв'ю Online.UA розповів, у чому полягає унікальність їхнього військового формування та чим “вовки” відрізняються від інших воїнів Сил оборони України.
Головні тези:
- Батальйон “Вовки Да Вінчі” відрізняється унікальною ідеологією, яка базується на свободі та рівності.
- Головні принципи батальйону - свобода, гідність та справедливість, що робить кожного бійця членом однієї великої родини.
- Батальйон “Вовки Да Вінчі” є символом героїзму та відданості боротьбі за батьківщину.
- Командир роти відзначає унікальність кожного бійця та їхню величезну відповідальність перед українським народом.
Батальйон “Вовки Да Вінчі” — це насамперед про свободу
За словами командира, якщо говорити про другу ідею, то це ідея гідності. Йдеться про середовище, в якому рівний з рівним.
Він звертає увагу на те, що саме це далі декларує і командир батальйону “Вовки Да Вінчі” Сергій Філімонов.
Третя складова — це справедливість, адже боєць завжди може поговорити зі своїм командиром, і він не скаже тобі: “я начальник, а ти не маєш права слова”.
Чи потраплять імена наших сучасників до підручників з історії
Як вважає командир роти “Гонор”, це обов’язково станеться, й маленькі українці дізнаються про героїв, які боролися та продовжують боротися за батьківщину.
За словами захисника, він може продовжувати цей список дуже довго, адже за період війни з Росією з’явилося чимало гідних воїнів.
Він також наголосив, що український народ повинен витримати та перемогти, щоб всі ці імена не були стерті з пам'яті.
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