Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается уникальность их военного формирования и чем "волки" отличаются от других воинов Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Батальон "Волки Да Винчи" отличается уникальной идеологией, которая базируется на свободе и равенстве.
- Главные принципы батальона – свобода, честь и справедливость, что делает каждого бойца членом одной большой семьи.
- Батальон "Волки Да Винчи" является символом героизма и преданности борьбе за родину.
- Командир роты отмечает уникальность каждого бойца и огромную ответственность перед украинским народом.
Батальон "Волки Да Винчи" — это прежде всего о свободе
По словам командира, если говорить о второй идее, то это идея чести. Речь идет о среде, в которой каждый равен с равным.
Он обращает внимание на то, что именно это дальше декларирует и командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.
Третья составляющая — это справедливость, ведь боец всегда может поговорить со своим командиром, и он не скажет тебе: "я начальник, а ты не имеешь права слова".
Попадут ли имена наших современников в учебники по истории
Как считает командир роты “Гонор”, это обязательно произойдет, и маленькие украинцы узнают о героях, которые боролись и продолжают бороться за родину.
По словам защитника, он может продолжать этот список очень долго, ведь за период войны с Россией появилось немало достойных воинов.
Он также подчеркнул, что украинский народ должен выдержать и победить, чтобы все эти имена не были стерты из памяти.
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