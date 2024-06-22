Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается уникальность их военного формирования и чем "волки" отличаются от других воинов Сил обороны Украины.

Батальон "Волки Да Винчи" — это прежде всего о свободе

Батальон — это такой организм, добробатовская история. То есть, конечно, мы уже давно в структуре Вооруженных Сил, но идейно это идеи добробата, то есть идея свободы. Добробаты — это свободные люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою свободу. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

По словам командира, если говорить о второй идее, то это идея чести. Речь идет о среде, в которой каждый равен с равным.

То, что я командир, говорит не о том, что я твой начальник, а о том, что на мне больше ответственности. Но никоим образом это не говорит о том, что ты не такой боец, как я, — объясняет Александр Ябчанка. Поделиться

Он обращает внимание на то, что именно это дальше декларирует и командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Фото: online.ua

Третья составляющая — это справедливость, ведь боец всегда может поговорить со своим командиром, и он не скажет тебе: "я начальник, а ты не имеешь права слова".

Это семья. Это самая настоящая семья "Волки Да Винчи". И самое главное, мне кажется, все же самое главное, что ты сам выбираешь, где ты и рядом с кем ты воюешь. Имеется ввиду, в каком подразделении. Война — это прежде всего выполнить боевое задание. А мы выполняем эти боевые задания умело. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Фото: online.ua

Попадут ли имена наших современников в учебники по истории

Как считает командир роты “Гонор”, это обязательно произойдет, и маленькие украинцы узнают о героях, которые боролись и продолжают бороться за родину.

Дмитрий Коцюбайло. Я убежден, что “Да Винчи” уже в истории. "Тихий". Это олицетворение Ахиллеса в наше время. Просто так, как воевал этот человек — это фантастика. Надеюсь, "Филя" (Сергей Филимонов — ред.) тоже когда-нибудь войдет в историю. Очень незаурядный, конечно, командир. Он сейчас возглавляет батальон “Волки Да Винчи. Я просто вижу, как он относится к этому. Это огромная ответственность, — отмечает Александр Ябчанка. Поделиться

Фото: online.ua

По словам защитника, он может продолжать этот список очень долго, ведь за период войны с Россией появилось немало достойных воинов.