Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"
Категория
Украина
Дата публикации

Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка раскрыл идеологию батальона "Волки Да Винчи"

"Волки Да Винчи"
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Источник:  online.ua

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA рассказал, в чем заключается уникальность их военного формирования и чем "волки" отличаются от других воинов Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Батальон "Волки Да Винчи" отличается уникальной идеологией, которая базируется на свободе и равенстве.
  • Главные принципы батальона – свобода, честь и справедливость, что делает каждого бойца членом одной большой семьи.
  • Батальон "Волки Да Винчи" является символом героизма и преданности борьбе за родину.
  • Командир роты отмечает уникальность каждого бойца и огромную ответственность перед украинским народом.

Батальон "Волки Да Винчи" — это прежде всего о свободе

Батальон — это такой организм, добробатовская история. То есть, конечно, мы уже давно в структуре Вооруженных Сил, но идейно это идеи добробата, то есть идея свободы. Добробаты — это свободные люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защищать свою свободу.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

По словам командира, если говорить о второй идее, то это идея чести. Речь идет о среде, в которой каждый равен с равным.

То, что я командир, говорит не о том, что я твой начальник, а о том, что на мне больше ответственности. Но никоим образом это не говорит о том, что ты не такой боец, как я, — объясняет Александр Ябчанка.

Он обращает внимание на то, что именно это дальше декларирует и командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Фото: online.ua

Третья составляющая — это справедливость, ведь боец всегда может поговорить со своим командиром, и он не скажет тебе: "я начальник, а ты не имеешь права слова".

Это семья. Это самая настоящая семья "Волки Да Винчи". И самое главное, мне кажется, все же самое главное, что ты сам выбираешь, где ты и рядом с кем ты воюешь. Имеется ввиду, в каком подразделении. Война — это прежде всего выполнить боевое задание. А мы выполняем эти боевые задания умело.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Фото: online.ua

Попадут ли имена наших современников в учебники по истории

Как считает командир роты “Гонор”, это обязательно произойдет, и маленькие украинцы узнают о героях, которые боролись и продолжают бороться за родину.

Дмитрий Коцюбайло. Я убежден, что “Да Винчи” уже в истории. "Тихий". Это олицетворение Ахиллеса в наше время. Просто так, как воевал этот человек — это фантастика. Надеюсь, "Филя" (Сергей Филимонов — ред.) тоже когда-нибудь войдет в историю. Очень незаурядный, конечно, командир. Он сейчас возглавляет батальон “Волки Да Винчи. Я просто вижу, как он относится к этому. Это огромная ответственность, — отмечает Александр Ябчанка.

Фото: online.ua

По словам защитника, он может продолжать этот список очень долго, ведь за период войны с Россией появилось немало достойных воинов.

Он также подчеркнул, что украинский народ должен выдержать и победить, чтобы все эти имена не были стерты из памяти.

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