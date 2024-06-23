Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка обратился к украинцам с важным предупреждением

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA откровенно признался, что он думает о так называемом "тренде ухилянтсва" в Украине и объяснил, почему такие настроения крайне опасны.

Ухилянство может закончиться катастрофой для каждого украинца

Ни для кого не секрет, что сейчас в Украине становится более распространенным "тренд уклонения": появляются песни, фото, разные вещи с надписями "Я — хилянт".

Журналист Online.UA поинтересовался у Александра Ябчанки, как он относится к происходящему и какие возможные последствия это может иметь в будущем.

Если уж человек так откровенно решил с обществом поговорить, то желательно тогда до конца довести мысль и заявить "Я — ухилянт и дурак". Объясню, почему дурак. Когда ты это выставляешь на показ, то саму тему уклонения делаешь нормой. Почему я говорю, что это может делать только дурак или враг? Потому что если мы провалим мобилизацию, мы потерпим военное поражение. Военное поражение для Украины означает оккупацию. Оккупация означает принудительную мобилизацию в российскую армию. Соответственно, ты — ухилянт и дурак. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

По словам Александра Ябчанки, в современных реалиях жизни избежать фронта почти невозможно.

Однако если украинец попадет в российскую армию после поражения ВСУ, там он может рассчитывать только на участие в "мясных штурмах".

Я сейчас не преувеличиваю, потому что я эти мясные штурмы отбивал. Я видел, как россияне воюют мясом. Бывало у нас 12 штурмов, во время которых 12 групп отправились в ад. То есть вы можете себе представить, насколько они легко бросают в ад свое мясо, — отмечает командир роты "Гонор". Поделиться

Украинцам нельзя недооценивать врага и рассчитывать только на ВСУ

Александр Ябчанка призывает не игнорировать тот факт, что у РФ есть преимущество над нами в несколько раз.

Кроме того, в этой войне наш противник поставил себе цель — уничтожить нас.