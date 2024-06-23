Командир роты "Гонор" Александр Ябчанка обратился к украинцам с важным предупреждением

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA откровенно признался, что он думает о так называемом "тренде ухилянтсва" в Украине и объяснил, почему такие настроения крайне опасны.
Главные тезисы
- Ухилянство может привести к катастрофическим последствиям для Украины.
- Украинцы не должны недооценивать угрозу, которую представляет враг, и должны быть готовы к защите государства.
- Необходимо осознание того, что участие в мобилизации необходимо для военной победы и сохранения независимости страны.
Ухилянство может закончиться катастрофой для каждого украинца
Ни для кого не секрет, что сейчас в Украине становится более распространенным "тренд уклонения": появляются песни, фото, разные вещи с надписями "Я — хилянт".
Журналист Online.UA поинтересовался у Александра Ябчанки, как он относится к происходящему и какие возможные последствия это может иметь в будущем.
По словам Александра Ябчанки, в современных реалиях жизни избежать фронта почти невозможно.
Однако если украинец попадет в российскую армию после поражения ВСУ, там он может рассчитывать только на участие в "мясных штурмах".
Украинцам нельзя недооценивать врага и рассчитывать только на ВСУ
Александр Ябчанка призывает не игнорировать тот факт, что у РФ есть преимущество над нами в несколько раз.
Кроме того, в этой войне наш противник поставил себе цель — уничтожить нас.
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