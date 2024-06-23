Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" спрогнозировал три сценария будущего Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" спрогнозировал три сценария будущего Украины

Александр Ябчанка
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Источник:  online.ua

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA поделился размышлениями о том, что будущее Украины действительно можно считать вариативным и зависимым от того, что будет происходить в России.

Главные тезисы

  • Командир роты выделил три сценария будущего: негативный, положительный и сценарий с “перемирием”.
  • Важно подготовиться к возможным вариантам развития событий, в частности, к новому вторжению РФ через 5, 10 или 20 лет.
  • Россия может измениться, если потеряет статус империи.

У Украины есть шанс на счастливое будущее без войны, однако есть условие

Журналист поинтересовался у защитника, может ли эта война России против Украины стать последней в их истории и нужно ли украинцам готовиться к новой войне через 5, 10, 20 лет.

Как отмечает Александр Ябчанка, он может выделить три сценария развития событий.

Первый сценарий — отрицательный

Это полная оккупация Украины. Тогда, конечно, войны между Украиной и Россией не будет.

Однако, что важно понимать, будет война оккупированных украинцев в составе оккупационной армии против уже какой-то другой армии.

Такой сценарий может быть. Он вероятен. Я искренне надеюсь, приложу все усилия, чтобы этот сценарий не реализовался.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Второй сценарий — "перемирие"

Как отмечает командир роты "Гонор", ни в "мирный договор", ни в "мирные переговоры", о которых сейчас говорит российская сторона, с учетом территориальных реалий, он не верит.

Что важно понимать, территориальные реалии — это области, которые враг включил в состав РФ.

Что подразумевается? Даже то, что они не оккупировали, даже то, что мы деоккупировали, должно перейти в руки России. Понятно, что это никакие не переговоры. Это предложение о капитуляции. Верю, что так может быть. Но прекращение огня будет только подготовкой к следующему вооруженному противостоянию, — отмечает командир.

По убеждению Александра Ябченко, пока Россия существует в виде империи — Украина обречена на противостояние с этим государством.

Третий сценарий — положительный

Командир роты "Гонор" не исключает и тот вариант, что Россия может измениться.

По его словам, это произойдет тогда, когда страна-агрессорка потеряет статус империи.

Можем представить, что такое что-то произошло. Если такое произойдет, то предполагаю, что тогда война может прекратиться.

Александр Ябчанка

Александр Ябчанка

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

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