Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" спрогнозировал три сценария будущего Украины

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA поделился размышлениями о том, что будущее Украины действительно можно считать вариативным и зависимым от того, что будет происходить в России.

У Украины есть шанс на счастливое будущее без войны, однако есть условие

Журналист поинтересовался у защитника, может ли эта война России против Украины стать последней в их истории и нужно ли украинцам готовиться к новой войне через 5, 10, 20 лет.

Как отмечает Александр Ябчанка, он может выделить три сценария развития событий.

Первый сценарий — отрицательный

Это полная оккупация Украины. Тогда, конечно, войны между Украиной и Россией не будет.

Однако, что важно понимать, будет война оккупированных украинцев в составе оккупационной армии против уже какой-то другой армии.

Такой сценарий может быть. Он вероятен. Я искренне надеюсь, приложу все усилия, чтобы этот сценарий не реализовался. Александр Ябчанка Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи"

Второй сценарий — "перемирие"

Как отмечает командир роты "Гонор", ни в "мирный договор", ни в "мирные переговоры", о которых сейчас говорит российская сторона, с учетом территориальных реалий, он не верит.

Что важно понимать, территориальные реалии — это области, которые враг включил в состав РФ.

Что подразумевается? Даже то, что они не оккупировали, даже то, что мы деоккупировали, должно перейти в руки России. Понятно, что это никакие не переговоры. Это предложение о капитуляции. Верю, что так может быть. Но прекращение огня будет только подготовкой к следующему вооруженному противостоянию, — отмечает командир. Поделиться

По убеждению Александра Ябченко, пока Россия существует в виде империи — Украина обречена на противостояние с этим государством.

Третий сценарий — положительный

Командир роты "Гонор" не исключает и тот вариант, что Россия может измениться.

По его словам, это произойдет тогда, когда страна-агрессорка потеряет статус империи.