Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" спрогнозировал три сценария будущего Украины

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябчанка в интервью Online.UA поделился размышлениями о том, что будущее Украины действительно можно считать вариативным и зависимым от того, что будет происходить в России.
Главные тезисы
- Командир роты выделил три сценария будущего: негативный, положительный и сценарий с “перемирием”.
- Важно подготовиться к возможным вариантам развития событий, в частности, к новому вторжению РФ через 5, 10 или 20 лет.
- Россия может измениться, если потеряет статус империи.
У Украины есть шанс на счастливое будущее без войны, однако есть условие
Журналист поинтересовался у защитника, может ли эта война России против Украины стать последней в их истории и нужно ли украинцам готовиться к новой войне через 5, 10, 20 лет.
Как отмечает Александр Ябчанка, он может выделить три сценария развития событий.
Первый сценарий — отрицательный
Это полная оккупация Украины. Тогда, конечно, войны между Украиной и Россией не будет.
Однако, что важно понимать, будет война оккупированных украинцев в составе оккупационной армии против уже какой-то другой армии.
Второй сценарий — "перемирие"
Как отмечает командир роты "Гонор", ни в "мирный договор", ни в "мирные переговоры", о которых сейчас говорит российская сторона, с учетом территориальных реалий, он не верит.
Что важно понимать, территориальные реалии — это области, которые враг включил в состав РФ.
По убеждению Александра Ябченко, пока Россия существует в виде империи — Украина обречена на противостояние с этим государством.
Третий сценарий — положительный
Командир роты "Гонор" не исключает и тот вариант, что Россия может измениться.
По его словам, это произойдет тогда, когда страна-агрессорка потеряет статус империи.
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