Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео

НГУ
Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео
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Бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт. 

Головні тези:

  • Нацгвардія успішно збила російський штурмовик Су-25 у Донецькій області за допомогою ПЗРК "Ігла".
  • Гвардійці діяли оперативно та професійно, виявивши ворожий штурмовик Су-25 та збивши його відразу.
  • Події останніх днів свідчать про активну оборону та успішні дії Збройних сил України проти російських військ.

Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт, — йдеться у повідомленні.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито, — констатують військові.

Які втрати РФ в Україні за добу

Про те, що українські військові збили черговий російський літак, повідомлялося вранці, 28 червня. У Генштабі уточнювали, що за останню добу ЗСУ знищили майже 1200 росіян, а з техніки було знищено:

  • танків — 8066 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;

  • артилерійських систем — 14423 (+60) од.;

  • РСЗВ — 1109 (+1) од.;

  • засоби ППО — 871 (+3) од.;

  • літаків — 360 (+1) од.;

  • вертольотів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;

  • крилаті ракети — 2329 (+5) од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;

  • спеціальна техніка — 2431 (+11) од.

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