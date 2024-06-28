Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео

Бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.

Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25

Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт, — йдеться у повідомленні. Поширити

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито, — констатують військові. Поширити

Які втрати РФ в Україні за добу

Про те, що українські військові збили черговий російський літак, повідомлялося вранці, 28 червня. У Генштабі уточнювали, що за останню добу ЗСУ знищили майже 1200 росіян, а з техніки було знищено: