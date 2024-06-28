Нацгвардія знищила Су-25 росіян у Донецькій області — відео

Бійці Національної гвардії знищили на Донеччині ворожий штурмовик Су-25, що здійснював бойовий виліт.
Головні тези:
- Нацгвардія успішно збила російський штурмовик Су-25 у Донецькій області за допомогою ПЗРК "Ігла".
- Гвардійці діяли оперативно та професійно, виявивши ворожий штурмовик Су-25 та збивши його відразу.
- Події останніх днів свідчать про активну оборону та успішні дії Збройних сил України проти російських військ.
Нацгвардійці знищили "Іглою" російський штурмовик Су-25
Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.
Які втрати РФ в Україні за добу
Про те, що українські військові збили черговий російський літак, повідомлялося вранці, 28 червня. У Генштабі уточнювали, що за останню добу ЗСУ знищили майже 1200 росіян, а з техніки було знищено:
танків — 8066 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 15480 (+21) од.;
артилерійських систем — 14423 (+60) од.;
РСЗВ — 1109 (+1) од.;
засоби ППО — 871 (+3) од.;
літаків — 360 (+1) од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11509 (+50) од.;
крилаті ракети — 2329 (+5) од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19514 (+46) од.;
спеціальна техніка — 2431 (+11) од.
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