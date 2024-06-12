За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, під час атаки безпілотників по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області було уражено одразу кілька новітніх винищувачів злочинної армії РФ Су-57.

Що відомо про ураження українськими дронами винищувачів Су-57

Юсов підкреслив, що успішну атаку дронами на ворожі Су-57 було проведено на відстань у понад 600 км від українського кордону.

За його словами, наразі вже є підтверджена інформація про значні пошкодження в одного з передових російських винищувачів внаслідок атаки дронів.

Ще один літак отримав трохи менш значні пошкодження, однак всеодно російським окупантам доведеться відправляти його на ремонт.

Тим не менш, факт: вперше уражено Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі, — наголосив Юсов. Поширити

Що відомо про наслідки атаки дронів ГУР по аеродрому "Ахтубінськ"

На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, який нещодавно атакували українські дрони, за дорученням кремлівського диктатора Володимира Путіна мав проходити другий етап так званих навчань "нестратегічних ядерних сил".

Ймовірно, під часа атаки БпЛА ГУР на "Ахтубінську" могли перебувати й Ту-22М3, які ворог планував залучити до навчань.