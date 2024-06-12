За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, під час атаки безпілотників по аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області було уражено одразу кілька новітніх винищувачів злочинної армії РФ Су-57.
Головні тези:
- У результаті атаки українських дронів на аеродром 'Ахтубінськ' було уражено два передових винищувачі Су-57 російської армії.
- Це історичне досягнення для військово-розвідувальної служби, оскільки вперше вдалося уразити Су-57, що належать до найсучасніших винищувачів.
- Атака дронів спричинила значні пошкодження одному винищувачу та легші ушкодження іншому, що загрожує відправленням на ремонт для російських окупантів.
- Крім ураження Су-57, атака на аеродром “Ахтубінськ” могла перешкодити планам кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо проведення навчань 'нестратегічних ядерних сил'.
- Ця успішна операція відкриває нові можливості для військової оборони та підкреслює важливість використання дронів у сучасних воєнних конфліктах.
Що відомо про ураження українськими дронами винищувачів Су-57
Юсов підкреслив, що успішну атаку дронами на ворожі Су-57 було проведено на відстань у понад 600 км від українського кордону.
За його словами, наразі вже є підтверджена інформація про значні пошкодження в одного з передових російських винищувачів внаслідок атаки дронів.
Ще один літак отримав трохи менш значні пошкодження, однак всеодно російським окупантам доведеться відправляти його на ремонт.
Що відомо про наслідки атаки дронів ГУР по аеродрому "Ахтубінськ"
На аеродромі "Ахтубінськ" в Астраханській області, який нещодавно атакували українські дрони, за дорученням кремлівського диктатора Володимира Путіна мав проходити другий етап так званих навчань "нестратегічних ядерних сил".
Ймовірно, під часа атаки БпЛА ГУР на "Ахтубінську" могли перебувати й Ту-22М3, які ворог планував залучити до навчань.
Тому цілком можна припустити, що удар по "Ахтубінську" 8 червня мав і додаткову мету — специфічно натякнути росіянам, що проведення нового етапу маневрів ядерних сил на цій авіабазі може завершитись новою "бавовною".
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