По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, во время атаки беспилотников по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области было поражено сразу несколько новейших истребителей преступной армии РФ Су-57.
Главные тезисы
- Попадание по Су-57 - историческое достижение для ГУР и иллюстрация важности использования дронов в военной обороне.
- Атака украинских дронов на аэродром “Ахтубинск” в Астраханской области привела к повреждению двух передовых истребителей Су-57 российской армии.
- Атака помешала планам кремлевского диктатора по проведению учений “нестратегических ядерных сил”, подчеркивая эффективность военной тактики с использованием дронов.
- Успешная операция открывает новые возможности в области военной обороны и подчеркивает уязвимость современных военных технологий.
- Атака на 'Ахтубинск' привела к значительным повреждениям одного истребителя Су-57 и отправке на ремонт, демонстрируя потенциальные риски для российских оккупантов.
Что известно о поражении украинскими дронами истребителей Су-57
Юсов подчеркнул, что успешная атака дронами на вражеские Су-57 была проведена на расстояние более чем в 600 км от украинской границы.
По его словам, сейчас уже подтверждена информация о значительных повреждениях у одного из передовых российских истребителей в результате атаки дронов.
Еще один самолет получил несколько менее значительные повреждения, однако все равно российским оккупантам придется отправлять его на ремонт.
Что известно о последствиях атаки дронов ГУР по аэродрому "Ахтубинск"
На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, недавно атаковавшем украинские дроны, по поручению кремлевского диктатора Владимира Путина должен был проходить второй этап так называемых учений "нестратегических ядерных сил".
Вероятно, во время атаки БпЛА ГУР на Ахтубинскую могли находиться и Ту-22М3, которые враг планировал привлечь к учениям.
Поэтому вполне можно предположить, что удар по "Ахтубинску" 8 июня преследовал и дополнительную цель – специфически намекнуть россиянам, что проведение нового этапа маневров ядерных сил на этой авиабазе может завершиться новым "хлопком".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-