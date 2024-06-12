По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, во время атаки беспилотников по аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области было поражено сразу несколько новейших истребителей преступной армии РФ Су-57.

Что известно о поражении украинскими дронами истребителей Су-57

Юсов подчеркнул, что успешная атака дронами на вражеские Су-57 была проведена на расстояние более чем в 600 км от украинской границы.

По его словам, сейчас уже подтверждена информация о значительных повреждениях у одного из передовых российских истребителей в результате атаки дронов.

Еще один самолет получил несколько менее значительные повреждения, однако все равно российским оккупантам придется отправлять его на ремонт.

Тем не менее, факт: впервые поражен Су-57 и впервые поражены сразу два таких "сверхновых" российских истребителя, - подчеркнул Юсов. Поделиться

Что известно о последствиях атаки дронов ГУР по аэродрому "Ахтубинск"

На аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, недавно атаковавшем украинские дроны, по поручению кремлевского диктатора Владимира Путина должен был проходить второй этап так называемых учений "нестратегических ядерных сил".

Вероятно, во время атаки БпЛА ГУР на Ахтубинскую могли находиться и Ту-22М3, которые враг планировал привлечь к учениям.