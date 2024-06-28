Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области — видео

Бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.
Главные тезисы
- Успешное уничтожение вражеского самолета при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса 'Игла'.
- В последние сутки ВСУ сообщают о значительных потерях российской техники в Украине, включая различные виды вооружения и воздушные суда.
- Информация о сбитом Су-25 и других уничтоженных российских технических единицах подтверждается военными и Генштабом.
- В дополнение к потерям техники, ВСУ сообщают о количестве ликвидированных вражеских единиц различного назначения и типов техники.
Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25
Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.
Какие потери РФ в Украине за сутки
О том, что украинские военные сбили очередной российский самолет, сообщалось утром 28 июня. В Генштабе уточняли, что за последние сутки ВСУ уничтожили почти 1200 россиян, а по технике было уничтожено:
танков — 8066 (+24) ед;
боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;
артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;
РСЗО — 1109 (+1) ед;
средства ПВО — 871 (+3) ед;
самолетов — 360 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;
крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;
специальная техника — 2431 (+11) ед.
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