Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области — видео

НГУ
Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области — видео
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Бойцы Национальной гвардии уничтожили в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25, совершавший боевой вылет.

Главные тезисы

 

  • Успешное уничтожение вражеского самолета при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса 'Игла'.
  • В последние сутки ВСУ сообщают о значительных потерях российской техники в Украине, включая различные виды вооружения и воздушные суда.
  • Информация о сбитом Су-25 и других уничтоженных российских технических единицах подтверждается военными и Генштабом.
  • В дополнение к потерям техники, ВСУ сообщают о количестве ликвидированных вражеских единиц различного назначения и типов техники.

Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет, говорится в сообщении.

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит, — констатируют военные.

Какие потери РФ в Украине за сутки

О том, что украинские военные сбили очередной российский самолет, сообщалось утром 28 июня. В Генштабе уточняли, что за последние сутки ВСУ уничтожили почти 1200 россиян, а по технике было уничтожено:

  • танков — 8066 (+24) ед;

  • боевых бронированных машин — 15480 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 14423 (+60) ед;

  • РСЗО — 1109 (+1) ед;

  • средства ПВО — 871 (+3) ед;

  • самолетов — 360 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11509 (+50) ед;

  • крылатые ракеты — 2329 (+5) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19514 (+46) ед;

  • специальная техника — 2431 (+11) ед.

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