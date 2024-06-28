Нацгвардия уничтожила Су-25 россиян в Донецкой области — видео

Нацгвардейцы уничтожили "Иглой" российский штурмовик Су-25

Гвардейцы обнаружили враждебный Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет, говорится в сообщении. Поделиться

Сводный расчет переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" 31-й бригады Национальной гвардии Украины действовал оперативно и профессионально.

Точным выстрелом штурмовик Су-25 был сбит, — констатируют военные. Поделиться

Какие потери РФ в Украине за сутки

О том, что украинские военные сбили очередной российский самолет, сообщалось утром 28 июня. В Генштабе уточняли, что за последние сутки ВСУ уничтожили почти 1200 россиян, а по технике было уничтожено: