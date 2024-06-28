За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, США та 8 країн ЄС передадуть Україні ППО і ракети до них.
Головні тези:
- США та 8 країн ЄС передадуть Україні системи ППО та ракети для підвищення її обороноздатності.
- Головні постачальники таких систем - Італія, Румунія, Німеччина, Нідерланди, Швеція та інші, які готові передати українській армії сучасні технології.
- Пріоритет у постачанні ракет для систем Patriot та NASAMS отримала Україна від США.
- Заходи з посилення обороноздатності не мають на меті продовження війни, а створення резервів для ефективного відбиття атак.
- Президент Зеленський підкреслює важливість розвитку військово-промислового комплексу для підвищення оборонного потенціалу України.
Які країни готові передати Україні засоби ППО і ракети до них
Очільник уряду підкреслив, що Італія готова передати другу систему SAMP-T, здатну перехоплювати балістичні ракети.
Від Румунії Україна отримає ЗРК Patriot.
Німеччина передасть Україні Patriot, а також IRIS-T і Gepard.
За його словами, Швеція також готується передати Україні два літаки радіолокаційного спостереження.
Що каже Зеленський про посилення обороноздатності
Глава держави зазначив, що в Україні збільшується виробництво для технологій, дронів, засобів радіоелектронної боротьби й артилерії.
Зеленський підкреслив, що це відбувається не через бажання продовжувати війну, а за для посилення оборонного потенціалу України.
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