США та ЄС передадуть Україні ППО і ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

США та ЄС передадуть Україні ППО і ракети

Денис Шмигаль
ЗРК Patriot

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, США та 8 країн ЄС передадуть Україні ППО і ракети до них. 

Головні тези:

  • США та 8 країн ЄС передадуть Україні системи ППО та ракети для підвищення її обороноздатності.
  • Головні постачальники таких систем - Італія, Румунія, Німеччина, Нідерланди, Швеція та інші, які готові передати українській армії сучасні технології.
  • Пріоритет у постачанні ракет для систем Patriot та NASAMS отримала Україна від США.
  • Заходи з посилення обороноздатності не мають на меті продовження війни, а створення резервів для ефективного відбиття атак.
  • Президент Зеленський підкреслює важливість розвитку військово-промислового комплексу для підвищення оборонного потенціалу України.

Які країни готові передати Україні засоби ППО і ракети до них

Міжнародні партнери почули нас. Ми змогли переконати їх, що посилення ППО України — це найперший пріоритет. У підсумку маємо конкретні результати роботи як президента, так і всієї української команди за останній час, - зазначив Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що Італія готова передати другу систему SAMP-T, здатну перехоплювати балістичні ракети.

Від Румунії Україна отримає ЗРК Patriot.

Німеччина передасть Україні Patriot, а також IRIS-T і Gepard.

Крім того, США надали пріоритет для України в постачанні ракет для Patriot і NASAMS. Нідерланди збирають з партнерами для України ще одну систему Patriot. Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Patriot, щоб сформувати додатковий запас. Такі ракети окремо надасть також Іспанія, - наголосив Шмигаль.

За його словами, Швеція також готується передати Україні два літаки радіолокаційного спостереження. 

Це дасть змогу бачити повітряні цілі ще на підльоті на території ворога, і дозволить якісніше готуватися до відбиття атак, - пояснив прем’єр-міністр.

Що каже Зеленський про посилення обороноздатності

Глава держави зазначив, що в Україні збільшується виробництво для технологій, дронів, засобів радіоелектронної боротьби й артилерії.

Зеленський підкреслив, що це відбувається не через бажання продовжувати війну, а за для посилення оборонного потенціалу України.

Тому, що Росія окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план. І він буде готовий у цьому році, - Зазначив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Білому домі назвали терміни поставок Україні ракет до систем ППО
Ракета до ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна не може прикрити відремонтовані енергооб'єкти через брак ППО — ДТЕК
Україна не може прикрити відремонтовані енергооб'єкти через брак ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня
ЗСУ знищили рекордну кількість ППО й артилерії РФ протягом червня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?