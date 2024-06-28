Тому, що Росія окрім сили нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план, зрозумілий план, детальний план. І він буде готовий у цьому році, - Зазначив Зеленський.