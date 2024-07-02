Росія проти НАТО. Які шанси на перемогу Альянсу без США
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія проти НАТО. Які шанси на перемогу Альянсу без США

НАТО
Джерело:  UK Defence Journal

Останні президентські дебати у США підтвердили той факт, що республіканець Дональд Трамп, цілком можливо, повернеться у Білий дім. Як відомо, він неодноразово заявляв, що США не будуть захищати інших членів НАТО, якщо РФ розпочне проти них війну.

Головні тези:

  • Сили НАТО із 1,5 мільйоном активних військовослужбовців та передовими технологіями мають перевагу над російською армією.
  • У разі відмови США виконувати свої зобов'язання по 5 статті, НАТО стикнеться з серйозними проблемами у сфері розвідки та оборони.
  • Європа повинна посилити свій військовий потенціал для забезпечення незалежності від американської підтримки.

У армії РФ занадто багато проблем

Своєю думкою з цього приводу поділився військовий експерт Джордж Еллісон.

Він звертає увагу на те, що країна-агресорка, попри свій солідний арсенал до 13 000 танків і понад тисячу винищувачів, продемонструвала серйозні недоліки після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Насамперед йдеться про проблеми з логістикою та значні втрати техніки.

Якщо Росія не змогла перемогти Україну, її шанси проти значно більших і передових сил НАТО — навіть без США — здаються мізерними, — пояснює експерт.

Що важливо розуміти, сили НАТО сягають 1,5 мільйона (без США — ред.) активних військовослужбовців у порівнянні з 1 мільйоном у Росії.

Джордж Еллісон також звертає увагу на те, що головна сила блоку все ж полягає в його передових технологіях і в тому, наскільки добре його сили працюють разом.

Проти літаків нового покоління, високоточних боєприпасів та надсучасних РЕБ — у РФ просто немає шансів.

Альянс має можливість проводити високоефективні операції на величезних відстанях.

Чи може НАТО впоратися з Росією без США

На його переконання, попри усі згадані переваги, в Альянсу виникнуть серйозні проблеми, якщо Штати раптом відмовляться виконувати 5 статтю.

НАТО значною мірою покладається на США, зокрема, щодо таких ключових можливостей, як оперативна розвідка, дозаправка у повітрі, протиракетна оборона тощо. Крім того, ефективне переміщення танків і військ по Європі все ще буде великою проблемою, — зазначає Джордж Еллісон.

На його переконання, Європа повинна посилити свій військовий потенціал та почати вливати кошти в ті сфери, які зараз підтримуються США.

За словами експерта, флот танків, літаків і кораблів мало що означає, “якщо всі знають, що ви не наважуєтесь їх використовувати".

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