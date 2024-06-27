Новий наступ армії РФ. У НАТО озвучили прогноз щодо розвитку подій на фронті

На переконання генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі російські війська не здатні здійснити "значні прориви" на полі бою в Україні.

Новий наступ Росії знову може виявитися провальним

Єнс Столтенбрег наголосив, що поки в Альянсу немає жодних причин, щоб вважати, що країна-агресорка РФ має можливості та ресурси на масштабного прориву чи проривів.

Росія дійсно почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, але поки що лише з незначними успіхами, — зазначив генсек НАТО. Поширити

Згідно з його прогнозом, армія РФ, цілком можливо, продовжить просуватися по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні.

Попри це, наголошує Столтенберг, не можна ігнорувати той факт, що Збройні сили України все-таки змогли утримати лінію фронту.

Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам — як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Що відомо про ситуацію на фронті 27 червня

Станом на вечір російські окупанти дедалі активніше шукають способи, щоб вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104.

Найзапекліші бої тривають на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів протягом 27 червня.