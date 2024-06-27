Новий наступ армії РФ. У НАТО озвучили прогноз щодо розвитку подій на фронті

На переконання генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі російські війська не здатні здійснити "значні прориви" на полі бою в Україні.
Головні тези:
- Збройні сили України успішно утримують лінію фронту та завдають важких втрат російським окупантам.
- За даними Генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 104, найзапекліші бої ведуться на Торецькому та Покровському напрямках.
- Прогнозується, що армія РФ може продовжити просування по лінії фронту та здійснювати авіаудари по Україні, проте поки без значних успіхів.
Новий наступ Росії знову може виявитися провальним
Єнс Столтенбрег наголосив, що поки в Альянсу немає жодних причин, щоб вважати, що країна-агресорка РФ має можливості та ресурси на масштабного прориву чи проривів.
Згідно з його прогнозом, армія РФ, цілком можливо, продовжить просуватися по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні.
Попри це, наголошує Столтенберг, не можна ігнорувати той факт, що Збройні сили України все-таки змогли утримати лінію фронту.
Що відомо про ситуацію на фронті 27 червня
Станом на вечір російські окупанти дедалі активніше шукають способи, щоб вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104.
Найзапекліші бої тривають на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів протягом 27 червня.
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