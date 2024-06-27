Новий наступ армії РФ. У НАТО озвучили прогноз щодо розвитку подій на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Новий наступ армії РФ. У НАТО озвучили прогноз щодо розвитку подій на фронті

Єнс Столтенберг
Джерело:  AFP

На переконання генсека НАТО Єнса Столтенберга, наразі російські війська не здатні здійснити "значні прориви" на полі бою в Україні.

Головні тези:

  • Збройні сили України успішно утримують лінію фронту та завдають важких втрат російським окупантам.
  • За даними Генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень на фронті збільшилася до 104, найзапекліші бої ведуться на Торецькому та Покровському напрямках.
  • Прогнозується, що армія РФ може продовжити просування по лінії фронту та здійснювати авіаудари по Україні, проте поки без значних успіхів.

Новий наступ Росії знову може виявитися провальним

Єнс Столтенбрег наголосив, що поки в Альянсу немає жодних причин, щоб вважати, що країна-агресорка РФ має можливості та ресурси на масштабного прориву чи проривів.

Росія дійсно почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, але поки що лише з незначними успіхами, — зазначив генсек НАТО.

Згідно з його прогнозом, армія РФ, цілком можливо, продовжить просуватися по лінії фронту і завдавати авіаударів по Україні.

Попри це, наголошує Столтенберг, не можна ігнорувати той факт, що Збройні сили України все-таки змогли утримати лінію фронту.

Вони змогли й далі завдавати важких втрат російським окупантам — як уздовж лінії фронту, так і ударами вглибину російської території.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генсек НАТО

Що відомо про ситуацію на фронті 27 червня

Станом на вечір російські окупанти дедалі активніше шукають способи, щоб вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальна кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104.

Найзапекліші бої тривають на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів протягом 27 червня.

Разом з тим, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку ворога, — йдеться в повідомленні.

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