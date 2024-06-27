Новое наступление армии РФ. В НАТО озвучили прогноз касательно развития событий на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Новое наступление армии РФ. В НАТО озвучили прогноз касательно развития событий на фронте

Йенс Столтенбрег
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Источник:  AFP

По убеждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, российские войска не способны совершить "значительные прорывы" на поле боя в Украине.

Главные тезисы

  • Вооруженные силы Украины успешно удерживают линию фронта и наносят тяжелые потери российским оккупантам.
  • По данным Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений на фронте увеличилось до 104, самые ожесточенные бои ведутся на Торецком и Покровском направлениях.
  • Прогнозируется, что армия РФ может продолжить продвижение по линии фронта и совершать авиаудары по Украине, однако пока без значительных успехов.

Новое наступление России может оказаться провальным

Йенс Столтенбрег подчеркнул, что пока у Альянса нет никаких причин, чтобы считать, что у страны-агрессорки РФ есть возможности и ресурсы для масштабного прорыва или же прорывов.

Россия действительно начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, но пока только с незначительными успехами, — отметил генсек НАТО.

Согласно его прогнозу, армия РФ, вполне возможно, продолжит продвигаться по линии фронта и наносить авиаудары по Украине.

Тем не менее, отмечает Столтенберг, нельзя игнорировать тот факт, что Вооруженные силы Украины все-таки смогли удержать линию фронта.

Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам — как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Что известно о ситуации на фронте 27 июня

По состоянию на вечер российские оккупанты все активнее ищут способы, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общее количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло до 104.

Самые активные бои продолжаются на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов в течение 27 июня.

Вместе с тем, украинские защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику врага, — сказано в сообщении.

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