Новое наступление армии РФ. В НАТО озвучили прогноз касательно развития событий на фронте

По убеждению генсека НАТО Йенса Столтенберга, российские войска не способны совершить "значительные прорывы" на поле боя в Украине.

Новое наступление России может оказаться провальным

Йенс Столтенбрег подчеркнул, что пока у Альянса нет никаких причин, чтобы считать, что у страны-агрессорки РФ есть возможности и ресурсы для масштабного прорыва или же прорывов.

Россия действительно начала очередное наступление в Украине в течение весны-лета, но пока только с незначительными успехами, — отметил генсек НАТО. Поделиться

Согласно его прогнозу, армия РФ, вполне возможно, продолжит продвигаться по линии фронта и наносить авиаудары по Украине.

Тем не менее, отмечает Столтенберг, нельзя игнорировать тот факт, что Вооруженные силы Украины все-таки смогли удержать линию фронта.

Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам — как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Что известно о ситуации на фронте 27 июня

По состоянию на вечер российские оккупанты все активнее ищут способы, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общее количество боевых столкновений по всей линии фронта выросло до 104.

Самые активные бои продолжаются на Торецком и Покровском направлениях, на которые приходится почти половина всех российских штурмов в течение 27 июня.