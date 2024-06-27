ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
всу
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Потери России в войне в Украине за сутки с 26 на 27 июня составили 1260 окупантов.

Главные тезисы

  • В течение суток 26-27 июня ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы Российской Федерации.
  • Общие боевые потери РФ в Украине с начала вторжения составляют около 539320 солдат и большое количество военной техники.
  • Оккупационная армия РФ опрокидывает резервы на Харьковщину, пытаясь компенсировать потери и формировать новые военные соединения.
  • Аналитик подчеркивает, что российские оккупанты не успевают формировать задекларированные армии из-за значительных потерь в боях.
  • Ситуация на фронте свидетельствует о том, что утраты противника принуждают его употреблять недостаточно готовые части для борьбы.

Что известно о потерях РФ

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 42 артиллерийских системы и 9 боевых бронемашин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — 539 320 (+1260) человек ликвидировано;

  • танков — 8042 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 459 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 14 363 (+42) ед;

  • РСЗО — 1108 ед.;

  • средства ПВО — 868 (+5) ед.;

  • самолетов — 359 ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 459 (+24) ед;

  • крылатых ракет — 2324 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 468 (+61) ед;

  • специальной техники — 2420 (+11) ед.

Армия РФ опрокидывает резервы на Харьковщину

По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.

Два украинских спикера сказали о том, что на Харьковское направление перебрасывается одна мотопехотная бригада из состава 51-й армии. Впервые 51-я армия упоминается без детализации. Численность армии может быть разной, может колебаться от 20 тыс. до 50 тыс., но это теоретические расчеты. Потому что сейчас на фоне стремления россиян сформировать новые структуры все эти соединения имеют достаточно ограниченную численность и ограниченность в вооружении, — объясняет Згурец.

Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.

При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.

Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.

Вопрос армии, это скорее процесс формирования новых соединений, из которых действительно выдергиваются более или менее готовые части для затыкания дыр на фронте или формирования каких-то наступательных возможностей. Если это отдельная полусформированная бригада, из состава вообще еще не сформировавшейся 51-й армии, брошенной на Харьковское направление, то как раз свидетельствует о том, что потери противника таковы, что он не успевает сформировать задекларированные армии и использует то, что есть на поле боя , — подчеркнул аналитик.

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