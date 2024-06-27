ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы РФ в течение суток

Потери России в войне в Украине за сутки с 26 на 27 июня составили 1260 окупантов.
Главные тезисы
- В течение суток 26-27 июня ВСУ уничтожили более 1200 солдат, 3 танка и 42 артсистемы Российской Федерации.
- Общие боевые потери РФ в Украине с начала вторжения составляют около 539320 солдат и большое количество военной техники.
- Оккупационная армия РФ опрокидывает резервы на Харьковщину, пытаясь компенсировать потери и формировать новые военные соединения.
- Аналитик подчеркивает, что российские оккупанты не успевают формировать задекларированные армии из-за значительных потерь в боях.
- Ситуация на фронте свидетельствует о том, что утраты противника принуждают его употреблять недостаточно готовые части для борьбы.
Что известно о потерях РФ
В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 539 320 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 42 артиллерийских системы и 9 боевых бронемашин.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 539 320 (+1260) человек ликвидировано;
танков — 8042 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 15 459 (+9) ед;
артиллерийских систем — 14 363 (+42) ед;
РСЗО — 1108 ед.;
средства ПВО — 868 (+5) ед.;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 459 (+24) ед;
крылатых ракет — 2324 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 468 (+61) ед;
специальной техники — 2420 (+11) ед.
Армия РФ опрокидывает резервы на Харьковщину
По словам аналитика Defense Express Сергея Згурца, оккупационная армия РФ на фоне больших потерь опрокидывает дополнительные силы в зону боевых действий в Харьковской области.
Аналитик отметил, что в настоящее время, по имеющимся данным, сейчас оккупационная армия РФ имеет около 170 тыс. военных, растянутых вдоль линии фронта.
При этом их резервы составляют примерно 60-70 тыс. личного состава.
Как отметил Згурец, из-за больших потерь российские оккупанты пытаются создать новые военные соединения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-