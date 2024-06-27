ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
зсу

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів.

Головні тези:

  • Протягом доби 26-27 червня ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми Російської Федерації.
  • Загальні бойові втрати РФ в Україні з початку вторгнення становлять близько 539 320 солдатів та велику кількість військової техніки.
  • Окупаційна армія РФ перекидає резерви на Харківщину, спробуючи компенсувати втрати й формувати нові військові з'єднання.
  • Аналітик підкреслює, що російські окупанти не встигають формувати задекларовані армії через значні втрати в боях.
  • Ситуація на фронті свідчить про те, що втрати противника змушують його використовувати недостатньо готові частини для боротьби.

Що відомо про втрати РФ

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;

  • танків — 8042 (+3) од.;

  • бойових броньованих машин — 15 459 (+9) од.;

  • артилерійських систем — 14 363 (+42) од.;

  • РСЗВ — 1108 од.;

  • засоби ППО — 868 (+5) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 459 (+24) од.;

  • крилатих ракет — 2324 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 19 468 (+61) од.;

  • спеціальної техніки — 2420 (+11) од.

Армія РФ перекидає резерви на Харківщину

За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, окупаційна армія РФ на тлі великих втрат перекидає додаткові сили у зону бойових дій на Харківщині.

Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тис. до 50 тис., але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні, — пояснює Згурець.

Аналітик зазначив, що наразі, за наявними даними, наразі окупаційна армія РФ має близько 170 тис військових, розтягнутих уздовж лінії фронту.

При цьому їхні резерви складають приблизно 60-70 тис особового складу.

Як зазначив Згурець, через великі втрати російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання.

Питання армії, це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою, — підкреслив аналітик.

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