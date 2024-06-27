ЗСУ знищили понад 1200 солдатів, 3 танки та 42 артсистеми РФ протягом доби

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 26 на 27 червня, становили 1260 окупантів.

Що відомо про втрати РФ

Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 539 320 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 42 артилерійські системи та 9 бойових бронемашин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — 539 320 (+1260) осіб ліквідовано;

танків — 8042 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 15 459 (+9) од.;

артилерійських систем — 14 363 (+42) од.;

РСЗВ — 1108 од.;

засоби ППО — 868 (+5) од.;

літаків — 359 од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 459 (+24) од.;

крилатих ракет — 2324 од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 468 (+61) од.;

спеціальної техніки — 2420 (+11) од.

Армія РФ перекидає резерви на Харківщину

За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, окупаційна армія РФ на тлі великих втрат перекидає додаткові сили у зону бойових дій на Харківщині.

Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тис. до 50 тис., але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні, — пояснює Згурець. Поширити

Аналітик зазначив, що наразі, за наявними даними, наразі окупаційна армія РФ має близько 170 тис військових, розтягнутих уздовж лінії фронту.

При цьому їхні резерви складають приблизно 60-70 тис особового складу.

Як зазначив Згурець, через великі втрати російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання.