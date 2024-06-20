За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 47 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на сході України

Зазначається, що в районі Куп’янська на Харківщині триває відбиття 5 атак російських окупантів поблизу Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів.

Зокрема, українські військові вже відбили 3 ворожі атаки поблизу Стельмахівки.

У напрямку Сіверська на Донеччині триває бій в районі Роздолівки.

Українські військові вже відбили 4 ворожі спроби просування поблизу цього населеного пункту.

У напрямку Краматорська від початку доби окупаційна армія РФ здійснила 6 спроб атак на позиції ЗСУ.

Відбито 3 ворожі атаки поблизу Іванівського і Андріївки. Бойові дії продовжуються у районах Кліщіївки та Калинівки.

У Генштабі підкреслили, що окупаційна армія РФ не має успіхів на цьому напрямку.

Зазначається, що російські окупанти також здійснюють спроби атак на позиції ЗСУ у напрямку Торецька. Бої тривають поблизу Шумів та Нью-Йорка.

Найбільш активним залишається Покровський напрямок.

Від початку доби окупаційна армія РФ здійснила вже 12 спроб прориву позицій ЗСУ в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького.

Наразі українські військові відбивають 10 ворожих атак.

Активність загарбників на цьому напрямку 19 червня призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Крім того, воїни ЗСУ знищили одну ББМ, артсистему та автомобіль і пошкодили 2 ББМ, 4 гармати та 2 авто ворога, - підкреслюється у зведенні Генштабу. Поширити

У напрямку Курахового тривають одразу 7 боїв поблизу Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки.

Окупаційна армія РФ також намагається просунутись з району Водяного, однак українські військові артилерійським вогнем та безпілотниками стримують ворожий наступ.

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 53 авіаційних удари (зокрема, скинув 76 КАБів), здійснив понад 4 тис обстрілів, 89 із них − з реактивних систем залпового вогню, - підкреслюють у Генштабі. Поширити

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ протягом доби

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, 4 артилерійських засоби, 3 засоби ППО, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію та ще один важливий об’єкт противника.