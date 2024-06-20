За інформацією Генштабу, українські військові протягом доби ліквідували ще 1 тис 170 окупантів злочинної армії РФ та десятки ворожих одиниць озброєння і техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

особового складу - 530 тис 920 (+1 тис 170) осіб ліквідовано;

танків - 7 тис 987 (+3) од;

бойових броньованих машин - 15 тис 337 (+18) од.;

артилерійських систем - 14 тис 52 (+45) од.;

РСЗВ - 1 тис 105 (+1) од.;

засоби ППО - 859 (+2) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 тис 260 (+39) од.;

крилатих ракет - 2 тис 298 (+1) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 19 тис 134 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2 тис 357 (+6) од.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією аналітиків з Інситуту вивчення війни (ISW), відомий російський воєнкор заявив, що протягом 17 та 18 червня українські військові взяли під свой контроль населений пункт Тихе, а злочинна армія РФ завдала авіаударів по селу.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 10 і 18, ЗСУ повернули втрачені позиції в південній і центральній частині Стариці, що на південний захід від Вовчанська.

Аналітики також посилаються на батальйон українських військових, який діяв в районі Стариці. Сили оборони заявили про відведення з позицій у цьому районі.

В ISW припустили, що окупаційна армія може готувати обмежений наступ у Вовчанську найближчими днями.

На Луганщині бої тривали вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак без підтверджених просувань.

За словами речника однієї з українських бригад поблизу Сватового, окупаційна армія РФ стягує великі сили у напрямку Борової і це викликає занепокоєння.

Між тим аналітики звертають увагу на оприлюднення російськими воєнкорами кадрів від 16 червня, на яких 16-та бригада спецназу РФ нібито завдала удару балістичною ракетою «Іскандер» по мосту через річку Оскіл на південний захід від Борової, що може свідчити про намагання російських окупантів перекрити українські наземні лінії зв’язку, щоб ізолювати українські сили на східному (лівому) березі р. Оскіл у рамках підготовки до можливих наступальних операцій.

Окрім цього аналітики вказують на наступ російських окупантів в напрямку Кругляківки, що може свідчити про посилення ворожого наступу в цьому районі.

Між тим в ISW вказують на заяви російських джерел щодо просування в районі Роздолівки, на південь від Сіверська на Донеччині.

ISW нещодавно спостерігав геолокаційні кадри російських військ, які просуваються на західну та східну околиці Роздолівки, - підкреслюють аналітики у власному звіті. Поширити

Також зафіксоване незначне просування окупаційної армії РФ на північний схід від Часового Яру.

Відповідно до геолокаційних кадрів, російські окупанти домоглись незначного просування в центрі Калинівки, що на північ від Часового Яру.

За твердженнями російських джерел, окупаційна армія РФ також має просування на південь від Часового Яру і на захід від Горлівки.

Однак аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Російські війська наступали:

в районі Новоолександрівки, Калинового, Сокіла, Новопокровського, Євгенівки та Новоселівки Першої;

біля Яснобродівки;

біля Карлівки та Невельського.

Окупаційна армія також домоглась обмеженого просування на захід від Донецька та продовжила наступальні операції на захід і південний захід від міста.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська незначно просунулися в полях на південь від Георгіївки.

Повідомляється, що російські сили продовжували наступ на захід від Донецька поблизу Красногорівки та на південний захід від Донецька біля Парасковіївки, Максимілянівки, Костянтинівки та на Вугледарському напрямку.

Російські сили здійснили наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не зробили підтверджених наступів 18 і 19 червня.

Російські сили, як повідомляється, атакували на південь від Великої Новосілки біля Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки поблизу Рівнополя та Новодарівки.

Окрім цього окупаційна армія РФ продовжувала наступ на заході Запорізької області, однак не домоглась просування.

Російські та українські джерела повідомляли, що біля Роботиного тривають бої; на схід від Роботиного біля Вербового; на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки та Новопокровки; та на північ від Роботиного біля Новоданилівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 червня, показують, що російські війська здійснили незначне просування на північ від Корсуньки (на північний схід від Кринок у східній Херсонській області), але це просування, швидше за все, відбулося не протягом останніх 24 годин.

18 і 19 червня тривали позиційні бойові дії на східному березі Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.