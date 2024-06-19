За інформацією речника ОТУВ “Харків” Юрія Повха, в одному з районі Вовчанська українські військові тримають в оточенні десятки солдатів окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію у Вовчанську

Повх зазначив, що російські окупанти потрапили в оточення в одній з забудов на території міста.

За інформацією аналітиків Deepstate, частина російських загарбників відрізана від інших сил окупантів “сірою зоною”.

Мапа бойових дій свідчить, що загарбників, ймовірно, заблокували на Вовчанському агрегатному заводі. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Що кажуть у Генштабі

За інформацією у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 19:00, українські військові від початку доби 95 разів вступали у бій із російськими окупантами.

Зокрема, на Харківщині відбито 4 ворожі атаки в районі Вовчанська і Липців.

О другій половині дня російські терористи завдали підступного удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околицях.

У напрямку Куп’янська українськими військовими відбито 10 ворожих атак в районах Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Там також продовжувались два боєзіткнення.

В районі Лимана на Донеччині російські окупанти провели 10 атак поблизу Тернів Макіївки та Греківки. Станом на вечір продовжувався один бій.

За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 88 окупантів, дві ББМ, 75 БпЛА та два автомобіля.

Ворог також здійснив 6 атак поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки. Триває відбиття ще чотирьох атак російських окупантів.

У напрямку Краматорська зафіксовано 17 ворожих атак.

Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 128 окупантів, вісім ББМ та п’ять автомобілів, - підкреслюється у повідомленні Генштабу. Поширити

У напрямку Покровська ворог 36 разів атакував позиції Сил оборони. 30 ворожих атак було відбито і відбиття ще 6 тривало.

Не менше 10 разів російські окупанти атакували у напрямку Курахового. Шість ворожих атак було відбито і відбиття ще чотирьох тривало.