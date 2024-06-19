Війська РФ намагаються прорвати оборонні рубежі ЗСУ на Покровському напрямку

Сьогодні на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати оборонні рубежі ЗСУ біля Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

Окупанти потужно штурмують Покровський напрямок

Зазначається, що вісім атак противника відбито підрозділами Сил оборони, а ще п’ять — тривають. "Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину нашої території", — сказано в повідомленні.

За даними Генштабу, з початку доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів.

Також гаряче на Краматорському напрямку — від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Сказано, що дві атаки російських окупантів наші захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

На Харківському напрямку окупанти штурмували безуспішно поблизу населеного пункту Липці. Триває бій в районі Вовчанська.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Курахівському напрямку невдачі зазнав ворог, атакуючи неподалік Парасковіївки. Напружена обстановка залишається в районі Красногорівки, де тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Зазначається, що втрат позицій не допущено.

Також російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку без успіху завершилась спроба загарбників відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

В Генштабі також повідомили, що у ніч на 19 червня російські окупанти атакували Україну 21-им ударним БпЛА типу "Shahed" із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) та мис Чауда (ТОТ Криму).

В результаті бойової роботи підрозділів Сил Оборони було збито 19 ворожих дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Що відомо про ситуацію на фронті

За минулу добу, 18 червня, в Україні російські окупанти втратили 1130 осіб, а від початку повномасштабного вторгнення — близько 529750.

Також знищено минулої доби багато ворожої техніки, зокрема, тільки 48 артилерійських систем (від початку повномасштабного вторгнення -14007).

За даними Генштабу ворог втратив минулої доби також 34 БПЛА, 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 4 засоби ППО, 54 одиниці автомобільної та спеціальної техніки та автоцистерн.