Войска РФ пытаются прорвать оборонные рубежи ВСУ на Покровском направлении

Сегодня на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 13 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.
Главные тезисы
- На Покровском направлении оккупанты предприняли 13 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ, что свидетельствует об интенсивности боевых действий.
- Отражены 8 атак противника, а еще 5 продолжаются, в то время как силовики принимают меры для недопущения продвижения российского агрессора в глубину территории.
- За последние сутки враг потерял значительное количество лиц и техники, что свидетельствует об успешных оборонных мерах ВСУ.
- Боевые действия также продолжаются в других направлениях, где украинские защитники отбивают атаки окупантов, не допуская их продвижения.
- Ситуация на фронте остается напряженной, информация о потерях врага и успехах украинских силовиков обновляется каждый день.
Оккупанты мощно штурмуют Покровское направление
Отмечается, что восемь атак противника отражены подразделениями Сил обороны, а еще пять продолжаются. "Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, с начала суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и произвел более 600 обстрелов.
Также горячо на Краматорском направлении — с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Сказано, что две атаки российских окупантов наши защитники отбили возле Нового и Клещиевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.
На Харьковском направлении кафиры штурмовали безуспешно вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска.
По данным Генштаба, на Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.
На Кураховском направлении неудачу потерпел враг, атакуя неподалеку от Парасковеевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.
На Времивском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровно. Еще одна атака продолжается у Урожайного. Отмечается, что потери позиций не допущены.
Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.
На Приднепровском направлении безуспешно завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов из левобережной части Днепра.
В Генштабе также сообщили, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed" по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (ТОТ Крыма).
В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
Что известно о ситуации на фронте
За минувшие сутки, 18 июня, в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек, а с начала полномасштабного вторжения — около 529 750 человек.
Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в том числе только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007).
По данным Генштаба враг потерял за прошедшие сутки также 34 БПЛА, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 4 средства ПВО, 54 единицы автомобильной и специальной техники и автоцистерн.
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