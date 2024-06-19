Войска РФ пытаются прорвать оборонные рубежи ВСУ на Покровском направлении

Сегодня на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 13 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Оккупанты мощно штурмуют Покровское направление

Отмечается, что восемь атак противника отражены подразделениями Сил обороны, а еще пять продолжаются. "Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и произвел более 600 обстрелов.

Также горячо на Краматорском направлении — с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Сказано, что две атаки российских окупантов наши защитники отбили возле Нового и Клещиевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Харьковском направлении кафиры штурмовали безуспешно вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска.

По данным Генштаба, на Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Кураховском направлении неудачу потерпел враг, атакуя неподалеку от Парасковеевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.

На Времивском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровно. Еще одна атака продолжается у Урожайного. Отмечается, что потери позиций не допущены.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении безуспешно завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов из левобережной части Днепра.

В Генштабе также сообщили, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed" по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (ТОТ Крыма).

В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Что известно о ситуации на фронте

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек, а с начала полномасштабного вторжения — около 529 750 человек.

Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в том числе только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007).

По данным Генштаба враг потерял за прошедшие сутки также 34 БПЛА, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 4 средства ПВО, 54 единицы автомобильной и специальной техники и автоцистерн.