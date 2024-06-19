Войска РФ пытаются прорвать оборонные рубежи ВСУ на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ пытаются прорвать оборонные рубежи ВСУ на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
Войска РФ пытаются прорвать оборонные рубежи ВСУ на Покровском направлении
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Сегодня на Покровском направлении оккупанты предприняли уже 13 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ возле Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении оккупанты предприняли 13 попыток прорвать оборонные рубежи ВСУ, что свидетельствует об интенсивности боевых действий.
  • Отражены 8 атак противника, а еще 5 продолжаются, в то время как силовики принимают меры для недопущения продвижения российского агрессора в глубину территории.
  • За последние сутки враг потерял значительное количество лиц и техники, что свидетельствует об успешных оборонных мерах ВСУ.
  • Боевые действия также продолжаются в других направлениях, где украинские защитники отбивают атаки окупантов, не допуская их продвижения.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, информация о потерях врага и успехах украинских силовиков обновляется каждый день.

Оккупанты мощно штурмуют Покровское направление

Отмечается, что восемь атак противника отражены подразделениями Сил обороны, а еще пять продолжаются. "Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и произвел более 600 обстрелов.

Также горячо на Краматорском направлении — с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Сказано, что две атаки российских окупантов наши защитники отбили возле Нового и Клещиевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

На Харьковском направлении кафиры штурмовали безуспешно вблизи населенного пункта Липцы. Продолжается бой в районе Волчанска.

По данным Генштаба, на Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения недалеко от Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

На Кураховском направлении неудачу потерпел враг, атакуя неподалеку от Парасковеевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где продолжаются три боестолкновения.

На Времивском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровно. Еще одна атака продолжается у Урожайного. Отмечается, что потери позиций не допущены.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении безуспешно завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов из левобережной части Днепра.

В Генштабе также сообщили, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БпЛА типа "Shahed" по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (ТОТ Крыма).

В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Что известно о ситуации на фронте

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине российские оккупанты потеряли 1130 человек, а с начала полномасштабного вторжения — около 529 750 человек.

Также уничтожено за прошедшие сутки много вражеской техники, в том числе только 48 артиллерийских систем (с начала полномасштабного вторжения -14007).

По данным Генштаба враг потерял за прошедшие сутки также 34 БПЛА, 10 танков, 12 боевых бронированных машин, 4 средства ПВО, 54 единицы автомобильной и специальной техники и автоцистерн.

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