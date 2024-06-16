В Генштабе назвали два самых горячих направления боевых действий ВСУ против армии РФ

С начала суток 16 июня российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Северском направлениях.

Текущая ситуация на направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 13.00 16.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют в Покровском и Северском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 51. Подразделения сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей вновь подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории российской федерации. Так, по направлению Козино (рф) нанесен удар по Екатериновке, из Елизаветовки (рф) по Степному, с Горожанки (рф) по селу Середина-Буда.

Вместе с тем российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода агрессор нанес два удара двумя КАБами по Липцам. За сегодняшний день на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отражена, еще один бой продолжается. Поделиться

На Купянском направлении продолжается боестолкновение близ Берестового.

Дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции российский агрессор в районах Макеевки и Невского на Лиманском направлении. Потери позиций не допущены.

Продолжают наращивать активность вражеские войска вблизи Верхнекаменского и Раздолевки на Северском направлении. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении не имели успеха штурмовочные действия противника западнее Ивановского.

Не оставляет намерения противник протиснуть нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов недалеко от Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. В настоящее время наши защитники отразили 17 вражеских атак, еще две продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковеевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отразили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьдесят четырьмя НАРами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Кринок.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в районе Покровска российские оккупанты 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же — продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории, подчеркивается в возведении Генштаба.

Отмечается, что в Харьковской области враг безуспешно атакует позиции украинских военных в районе Волчанска.

За прошедшие сутки оккупанты потеряли в этом районе более 180 человек убитыми и ранеными.

Украинскими военными уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.