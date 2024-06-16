Генштаб раскрыл детали по ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб раскрыл детали по ситуации на фронте

Генштаб ВСУ
РСЗО ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба ВСУ, с начала суток наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области, где российские оккупанты совершили уже 18 попыток атак.

Главные тезисы

  • По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остается напряженной, особенно в районе Покровска Донецкой области, где российские оккупанты совершили 18 попыток атак.
  • На Харьковщине враг потерял более 180 человек и техники в районе Волчанска за минувшие сутки, украинские защитники успешно отражают атаки.
  • Украинские военные активно взаимодействуют и принимают меры по стабилизации обстановки и предотвращению продвижения российского агрессора.
  • Российские оккупанты также пытались атаковать в Запорожской области, однако украинские силы успешно отражают вражеские попытки в разных направлениях.
  • Ситуация напряженная, но украинские воины продолжают активно защищать свою территорию и препятствуют продвижению противника в глубь страны.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в районе Покровска российские оккупанты 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории, – подчеркивается в возведении Генштаба.

Отмечается, что в Харьковской области враг безуспешно атакует позиции украинских военных в районе Волчанска.

За прошедшие сутки оккупанты потеряли в этом районе более 180 человек убитыми и ранеными.

Украинскими военными уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Безуспешные вражеские попытки атак зафиксированы в районе Лимана.

5 раз оккупационная армия РФ пыталась атаковать в районе Северска.

Что известно о ситуации на остальных направлениях

Вблизи Раздолевки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника.

В районе Раздолевки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.

В направлении Курахового отражена вражеская попытка атаки вблизи Парасковеевки. Продолжается бой в районе Красногоровки.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены один ББМ и три автомобиля, - подчеркивают в Генштабе.

Враг безуспешно пытался продвинуться в районах Водяного и Урожайного.

Российские оккупанты проводили неудачные попытки атак вблизи Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ выбили солдат РФ с позиций в Луганской области — "Азов"
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ изменяют стратегию накануне получения F-16
РСЗО ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 58 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?