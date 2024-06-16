По информации Генштаба ВСУ, с начала суток наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области, где российские оккупанты совершили уже 18 попыток атак.
Главные тезисы
- По данным Генштаба ВСУ, ситуация на фронте остается напряженной, особенно в районе Покровска Донецкой области, где российские оккупанты совершили 18 попыток атак.
- На Харьковщине враг потерял более 180 человек и техники в районе Волчанска за минувшие сутки, украинские защитники успешно отражают атаки.
- Украинские военные активно взаимодействуют и принимают меры по стабилизации обстановки и предотвращению продвижения российского агрессора.
- Российские оккупанты также пытались атаковать в Запорожской области, однако украинские силы успешно отражают вражеские попытки в разных направлениях.
- Ситуация напряженная, но украинские воины продолжают активно защищать свою территорию и препятствуют продвижению противника в глубь страны.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что в районе Покровска российские оккупанты 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.
Отмечается, что в Харьковской области враг безуспешно атакует позиции украинских военных в районе Волчанска.
За прошедшие сутки оккупанты потеряли в этом районе более 180 человек убитыми и ранеными.
Украинскими военными уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.
Безуспешные вражеские попытки атак зафиксированы в районе Лимана.
5 раз оккупационная армия РФ пыталась атаковать в районе Северска.
Что известно о ситуации на остальных направлениях
Вблизи Раздолевки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника.
В районе Раздолевки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.
В направлении Курахового отражена вражеская попытка атаки вблизи Парасковеевки. Продолжается бой в районе Красногоровки.
Враг безуспешно пытался продвинуться в районах Водяного и Урожайного.
Российские оккупанты проводили неудачные попытки атак вблизи Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области.
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