По информации Генштаба ВСУ, с начала суток наиболее напряженной остается ситуация в районе Покровска Донецкой области, где российские оккупанты совершили уже 18 попыток атак.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в районе Покровска российские оккупанты 18 раз пытались прорвать оборону ВСУ вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского.

Девять атак отбиты подразделениями Сил обороны, еще столько же – продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории, – подчеркивается в возведении Генштаба. Поделиться

Отмечается, что в Харьковской области враг безуспешно атакует позиции украинских военных в районе Волчанска.

За прошедшие сутки оккупанты потеряли в этом районе более 180 человек убитыми и ранеными.

Украинскими военными уничтожены одна ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Безуспешные вражеские попытки атак зафиксированы в районе Лимана.

5 раз оккупационная армия РФ пыталась атаковать в районе Северска.

Что известно о ситуации на остальных направлениях

Вблизи Раздолевки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника.

В районе Раздолевки активность врага сохраняется – еще три боевых столкновения продолжаются.

В направлении Курахового отражена вражеская попытка атаки вблизи Парасковеевки. Продолжается бой в районе Красногоровки.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены один ББМ и три автомобиля, - подчеркивают в Генштабе. Поделиться

Враг безуспешно пытался продвинуться в районах Водяного и Урожайного.

Российские оккупанты проводили неудачные попытки атак вблизи Малой Токмачки и Роботиного в Запорожской области.