Генштаб розкрив деталі щодо ситуації на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб розкрив деталі щодо ситуації на фронті

Генштаб ЗСУ
РСЗВ ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби найбільш напруженною залишається ситуація в районі Покровська на Донеччині, де російські окупанти здійснили вже 18 спроб атак. 

Головні тези:

  • У районі Покровська на Донеччині російські окупанти здійснили 18 спроб атак, дев'ять з них відбито Силами оборони.
  • На Харківщині втрати окупантів становлять більше 180 осіб знищеною технікою за минулу добу.
  • Українські захисники відбили атаки в районах Роздолівки, Верхньокам’янського, Курахового та інших напрямках.
  • За уточненою інформацією з Генштабу, російські війська намагалися атакувати також у Запорізькій області.
  • Українські військові активно взаємодіють та вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину країни.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що в районі Покровська російські окупанти 18 разів намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж - тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території, - підкреслюється у зведенні Генштабу.

Зазначається, що на Харківщині ворог безуспішно атакує позиції українських військових в районі Вовчанська.

Протягом минулої доби окупанти втратили у цьому районі більш 180 осіб вбитими та пораненими.

Українськими військовими знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Безуспішні ворожі спроби атак зафіксовані в районі Лиману.

5 разів окупаційна армія РФ намагалась атакувати в районі Сіверська.

Що відомо про ситуацію на решті напрямків

Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника.

В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.

У напрямку Курахового відбито ворожу спробу атаки поблизу Парасковіївки. Триває бій в районі Красногорівки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі, - підкреслюють у Генштабі.

Ворог безуспішно намагався просунутись в районах Водяного та Урожайного.

Російські окупанти проводили невдалі спроби атак поблизу Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області.

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