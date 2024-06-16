За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби найбільш напруженною залишається ситуація в районі Покровська на Донеччині, де російські окупанти здійснили вже 18 спроб атак.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що в районі Покровська російські окупанти 18 разів намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.

Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж - тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території, - підкреслюється у зведенні Генштабу. Поширити

Зазначається, що на Харківщині ворог безуспішно атакує позиції українських військових в районі Вовчанська.

Протягом минулої доби окупанти втратили у цьому районі більш 180 осіб вбитими та пораненими.

Українськими військовими знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Безуспішні ворожі спроби атак зафіксовані в районі Лиману.

5 разів окупаційна армія РФ намагалась атакувати в районі Сіверська.

Що відомо про ситуацію на решті напрямків

Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника.

В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.

У напрямку Курахового відбито ворожу спробу атаки поблизу Парасковіївки. Триває бій в районі Красногорівки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено одну ББМ та три автомобілі, - підкреслюють у Генштабі. Поширити

Ворог безуспішно намагався просунутись в районах Водяного та Урожайного.

Російські окупанти проводили невдалі спроби атак поблизу Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області.