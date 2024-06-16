За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби найбільш напруженною залишається ситуація в районі Покровська на Донеччині, де російські окупанти здійснили вже 18 спроб атак.
Головні тези:
- У районі Покровська на Донеччині російські окупанти здійснили 18 спроб атак, дев'ять з них відбито Силами оборони.
- На Харківщині втрати окупантів становлять більше 180 осіб знищеною технікою за минулу добу.
- Українські захисники відбили атаки в районах Роздолівки, Верхньокам’янського, Курахового та інших напрямках.
- За уточненою інформацією з Генштабу, російські війська намагалися атакувати також у Запорізькій області.
- Українські військові активно взаємодіють та вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину країни.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що в районі Покровська російські окупанти 18 разів намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського.
Зазначається, що на Харківщині ворог безуспішно атакує позиції українських військових в районі Вовчанська.
Протягом минулої доби окупанти втратили у цьому районі більш 180 осіб вбитими та пораненими.
Українськими військовими знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.
Безуспішні ворожі спроби атак зафіксовані в районі Лиману.
5 разів окупаційна армія РФ намагалась атакувати в районі Сіверська.
Що відомо про ситуацію на решті напрямків
Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника.
В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.
У напрямку Курахового відбито ворожу спробу атаки поблизу Парасковіївки. Триває бій в районі Красногорівки.
Ворог безуспішно намагався просунутись в районах Водяного та Урожайного.
Російські окупанти проводили невдалі спроби атак поблизу Малої Токмачки та Роботиного у Запорізькій області.
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