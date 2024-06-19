По информации спикера ОТГВ "Харьков" Юрия Повха, в одном из района Волчанска украинские военные держат в окружении десятки солдат оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации в Волчанске

Повх отметил, что российские оккупанты попали в окружение в одной из застроек на территории города.

По информации аналитиков Deepstate, часть российских захватчиков отрезана от других сил оккупантов "серой зоной".

Карта боевых действий свидетельствует, что захватчиков, вероятно, заблокировали на Волчанском агрегатном заводе. Официальных доказательств данной информации нет.

Что говорят в Генштабе

По информации в строительстве Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00, украинские военные с начала суток 95 раз вступали в бой с российскими оккупантами.

В частности, на Харьковщине отбиты 4 вражеских атака в районе Волчанска и Липцев.

Во второй половине дня российские террористы нанесли коварный удар четырьмя КАБами по гражданской инфраструктуре Харькова и его окрестностям.

В направлении Купянска украинскими военными отражены 10 вражеских атак в районах Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки. Там также продолжалось два боестолкновения.

В районе Лимана Донецкой области российские оккупанты провели 10 атак вблизи Тернов Макеевки и Грековки. По состоянию на вечер продолжалось одно сражение.

По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 88 окупантов, два ББМ, 75 БпЛА и два автомобиля.

Враг также совершил 6 атак вблизи Верхнекаменского и Раздолевки. Продолжается отражение еще четырех атак российских окупантов.

В направлении Краматорска зафиксировано 17 вражеских атак.

Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отражены, еще четыре продолжаются. По предварительной информации, сегодня потери врага по данному направлению составили 128 окупантов, восемь ББМ и пять автомобилей, - подчеркивается в сообщении Генштаба. Поделиться

В направлении Покровска враг 36 раз атаковал позиции Сил обороны. 30 вражеских атак было отбито и отражение еще 6 продолжалось.

Не менее 10 раз российские оккупанты атаковали в направлении Курахово. Шесть вражеских атак были отражены и отражение еще четырех продолжалось.