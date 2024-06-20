По информации Генштаба, украинские военные в течение суток ликвидировали еще 1170 оккупантов преступной армии РФ и десятки вражеских единиц вооружения и техники.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

личного состава - 530 тыс. 920 (+1 тыс. 170) человек ликвидировано;

танков – 7 тыс 987 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 15 тыс 337 (+18) ед;

артиллерийских систем – 14 тыс 52 (+45) ед;

РСЗО - 1 тыс 105 (+1) ед.;

средства ПВО – 859 (+2) ед.;

самолетов – 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 260 (+39) ед;

крылатых ракет – 2 тыс 298 (+1) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс 134 (+56) ед;

специальной техники – 2 тыс 357 (+6) ед.

Что известно о ситуации на фронте

По информации аналитиков из Инситута изучения войны (ISW), известный российский военкор заявил, что в течение 17 и 18 июня украинские военные взяли под свой контроль населенный пункт Тихое, а преступная армия РФ нанесла авиаудары по селу.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 10 и 18, ВСУ вернули утраченные позиции в южной и центральной части Старицы, юго-западнее Волчанска.

Аналитики также ссылаются на действующий в районе Старицы батальон украинских военных. Силы обороны заявили об отводе с позиций в этом районе.

В ISW предположили, что оккупационная армия может готовить ограниченное наступление в Волчанске в ближайшие дни.

В Луганской области бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без подтвержденных продвижений.

По словам представителя одной из украинских бригад вблизи Сватового, оккупационная армия РФ взимает большие силы в направлении Боровой и это вызывает беспокойство.

Между тем аналитики обращают внимание на обнародование российскими военкорами кадров от 16 июня, на которых 16-я бригада спецназа РФ якобы нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по мосту через реку Оскол к юго-западу от Боровой, что может свидетельствовать о попытках российских оккупантов. наземные линии связи, чтобы изолировать украинские силы на восточном (левом) берегу г. Оскол в рамках подготовки к возможным наступательным операциям.

Кроме этого, аналитики указывают на наступление российских оккупантов в направлении Кругляковки, что может свидетельствовать об усилении вражеского наступления в этом районе.

Между тем в ISW указывают на заявления российских источников о продвижении в районе Раздолевки, к югу от Северска на Донетчине.

ISW недавно наблюдал геолокационные кадры российских войск, которые продвигаются на западную и восточную окраины Роздоловки, - подчеркивают аналитики в собственном отчете. Поделиться

Также зафиксировано незначительное продвижение оккупационной армии РФ к северо-востоку от Временного Яра.

Согласно геолокационным кадрам, российские оккупанты добились незначительного продвижения в центре Калиновки, что к северу от Временного Яра.

По утверждениям российских источников, оккупационная армия РФ также имеет продвижение к югу от Временного Яра и к западу от Горловки.

Однако у аналитиков нет подтверждений этим заявлениям.

Российские войска наступали:

в районе Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского, Евгеньевки и Новоселовки Первой;

возле Яснобродовки;

возле Карловки и Невельского.

Оккупационная армия также добилась ограниченного продвижения к западу от Донецка и продолжила наступательные операции к западу и юго-западу от города.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в полях к югу от Георгиевки.

Сообщается, что российские силы продолжали наступление западнее Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка возле Парасковеевки, Максимиляновки, Константиновки и на Угледарском направлении.

Российские силы совершили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не совершили подтвержденных наступлений 18 и 19 июня.

Российские силы, как сообщается, атаковали к югу от Великой Новоселки возле Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки вблизи Ровно и Новодаровки.

Кроме этого, оккупационная армия РФ продолжала наступление на западе Запорожской области, однако не добилась продвижения.

Российские и украинские источники сообщали, что у Роботиного продолжаются бои; восточнее Роботиного у Вербового; северо-восточнее Роботиного вблизи Малой Токмачки и Новопокровки; и севернее Роботиного около Новоданиловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Корсуньки (к северо-востоку от Крынок в восточной Херсонской области), но это продвижение, скорее всего, произошло не за последние 24 часа.

18 и 19 июня продолжались позиционные боевые действия на восточном берегу Херсонской области, в том числе близ Кринок.