По информации Генштаба, украинские военные в течение суток ликвидировали еще 1170 оккупантов преступной армии РФ и десятки вражеских единиц вооружения и техники.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали почти 1200 солдат армии РФ и уничтожили десятки вражеских единиц вооружения
- Аналитические данные указывают на серьезные бои и возможную эскалацию конфликта между Украиной и Россией
- Российские силы совершали наземные атаки в различных регионах Украины, но продвижение было ограничено или не подтверждено
- Институт изучения войны отмечает наступление российских оккупантов на различных направлениях в Украине, что говорит об усилении вражеского наступления
- 18 и 19 июня продолжались боевые действия на фронте в различных регионах, показывая незначительные продвижения российских войск
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
личного состава - 530 тыс. 920 (+1 тыс. 170) человек ликвидировано;
танков – 7 тыс 987 (+3) ед;
боевых бронированных машин – 15 тыс 337 (+18) ед;
артиллерийских систем – 14 тыс 52 (+45) ед;
РСЗО - 1 тыс 105 (+1) ед.;
средства ПВО – 859 (+2) ед.;
самолетов – 359 ед.;
вертолетов - 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 тыс 260 (+39) ед;
крылатых ракет – 2 тыс 298 (+1) ед.;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 19 тыс 134 (+56) ед;
специальной техники – 2 тыс 357 (+6) ед.
Что известно о ситуации на фронте
По информации аналитиков из Инситута изучения войны (ISW), известный российский военкор заявил, что в течение 17 и 18 июня украинские военные взяли под свой контроль населенный пункт Тихое, а преступная армия РФ нанесла авиаудары по селу.
Согласно геолокационным данным по состоянию на 10 и 18, ВСУ вернули утраченные позиции в южной и центральной части Старицы, юго-западнее Волчанска.
Аналитики также ссылаются на действующий в районе Старицы батальон украинских военных. Силы обороны заявили об отводе с позиций в этом районе.
В ISW предположили, что оккупационная армия может готовить ограниченное наступление в Волчанске в ближайшие дни.
В Луганской области бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако без подтвержденных продвижений.
По словам представителя одной из украинских бригад вблизи Сватового, оккупационная армия РФ взимает большие силы в направлении Боровой и это вызывает беспокойство.
Между тем аналитики обращают внимание на обнародование российскими военкорами кадров от 16 июня, на которых 16-я бригада спецназа РФ якобы нанесла удар баллистической ракетой «Искандер» по мосту через реку Оскол к юго-западу от Боровой, что может свидетельствовать о попытках российских оккупантов. наземные линии связи, чтобы изолировать украинские силы на восточном (левом) берегу г. Оскол в рамках подготовки к возможным наступательным операциям.
Кроме этого, аналитики указывают на наступление российских оккупантов в направлении Кругляковки, что может свидетельствовать об усилении вражеского наступления в этом районе.
Между тем в ISW указывают на заявления российских источников о продвижении в районе Раздолевки, к югу от Северска на Донетчине.
Также зафиксировано незначительное продвижение оккупационной армии РФ к северо-востоку от Временного Яра.
Согласно геолокационным кадрам, российские оккупанты добились незначительного продвижения в центре Калиновки, что к северу от Временного Яра.
По утверждениям российских источников, оккупационная армия РФ также имеет продвижение к югу от Временного Яра и к западу от Горловки.
Однако у аналитиков нет подтверждений этим заявлениям.
Российские войска наступали:
в районе Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского, Евгеньевки и Новоселовки Первой;
возле Яснобродовки;
возле Карловки и Невельского.
Оккупационная армия также добилась ограниченного продвижения к западу от Донецка и продолжила наступательные операции к западу и юго-западу от города.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в полях к югу от Георгиевки.
Сообщается, что российские силы продолжали наступление западнее Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка возле Парасковеевки, Максимиляновки, Константиновки и на Угледарском направлении.
Российские силы совершили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не совершили подтвержденных наступлений 18 и 19 июня.
Российские силы, как сообщается, атаковали к югу от Великой Новоселки возле Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки вблизи Ровно и Новодаровки.
Кроме этого, оккупационная армия РФ продолжала наступление на западе Запорожской области, однако не добилась продвижения.
Российские и украинские источники сообщали, что у Роботиного продолжаются бои; восточнее Роботиного у Вербового; северо-восточнее Роботиного вблизи Малой Токмачки и Новопокровки; и севернее Роботиного около Новоданиловки.
Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Корсуньки (к северо-востоку от Крынок в восточной Херсонской области), но это продвижение, скорее всего, произошло не за последние 24 часа.
18 и 19 июня продолжались позиционные боевые действия на восточном берегу Херсонской области, в том числе близ Кринок.
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