По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 47 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Главные тезисы
- На фронте произошло 158 боевых столкновений за сутки, в ходе которых украинские военные успешно отразили атаки российских захватчиков.
- Оккупационная армия РФ потерпела значительные потери: 1 тыс. 170 человек убитыми и ранеными, а также утратила технику, включая танки, БМП и артиллерию.
- Украинские военные осложняют наступление оккупантов в районах Купянска, Северска, Краматорска, Шумов, Нью-Йорка и других.
- Генштаб ВСУ подчеркнул неудачи оккупационной армии РФ в различных направлениях, что свидетельствует о сопротивлении и эффективности украинских военных.
- Авиация и артиллерия украинских Сил обороны нанесли удары по противнику, поразив 12 районов сосредоточения личного состава и уничтожив важные объекты противника.
Что известно о ситуации на востоке Украины
Отмечается, что в районе Купянска на Харьковщине продолжается отражение 5 атак российских окупантов вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов.
В частности, украинские военные уже отбили 3 вражеских атаки вблизи Стельмаховки.
В направлении Северска в Донецкой области продолжается бой в районе Раздолевки.
Украинские военные уже отразили 4 вражеских попытки продвижения вблизи этого населенного пункта.
В направлении Краматорска с начала суток оккупационная армия РФ предприняла 6 попыток атак на позиции ВСУ.
Отражены 3 вражеских атаки вблизи Ивановского и Андреевки. Боевые действия продолжаются в районах Клищиевки и Калиновки.
В Генштабе подчеркнули, что оккупационная армия РФ не имеет успехов в этом направлении.
Отмечается, что российские оккупанты также предпринимают попытки атак на позиции ВСУ в направлении Торецкая. Бои продолжаются вблизи Шумов и Нью-Йорка.
Наиболее активным остается Покровское направление.
С начала суток оккупационная армия РФ предприняла уже 12 попыток прорыва позиций ВСУ в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького.
В настоящее время украинские военные отбивают 10 вражеских атак.
В направлении Курахово продолжаются сразу 7 боев вблизи Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки.
Оккупационная армия РФ также пытается продвинуться из района Водяного, однако украинские военные артиллерийским огнем и беспилотниками сдерживают враждебное наступление.
Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, 4 артиллерийских средства, 3 средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.
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