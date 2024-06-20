По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 47 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на востоке Украины

Отмечается, что в районе Купянска на Харьковщине продолжается отражение 5 атак российских окупантов вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов.

В частности, украинские военные уже отбили 3 вражеских атаки вблизи Стельмаховки.

В направлении Северска в Донецкой области продолжается бой в районе Раздолевки.

Украинские военные уже отразили 4 вражеских попытки продвижения вблизи этого населенного пункта.

В направлении Краматорска с начала суток оккупационная армия РФ предприняла 6 попыток атак на позиции ВСУ.

Отражены 3 вражеских атаки вблизи Ивановского и Андреевки. Боевые действия продолжаются в районах Клищиевки и Калиновки.

В Генштабе подчеркнули, что оккупационная армия РФ не имеет успехов в этом направлении.

Отмечается, что российские оккупанты также предпринимают попытки атак на позиции ВСУ в направлении Торецкая. Бои продолжаются вблизи Шумов и Нью-Йорка.

Наиболее активным остается Покровское направление.

С начала суток оккупационная армия РФ предприняла уже 12 попыток прорыва позиций ВСУ в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького.

В настоящее время украинские военные отбивают 10 вражеских атак.

Активность захватчиков в этом направлении 19 июня привела к потере ими 245 человек убитыми и ранеными. Кроме того, воины ВСУ уничтожили одну ББМ, артсистему и автомобиль и повредили 2 ББМ, 4 пушки и 2 авто врага, - подчеркивается в возведении Генштаба. Поделиться

В направлении Курахово продолжаются сразу 7 боев вблизи Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки.

Оккупационная армия РФ также пытается продвинуться из района Водяного, однако украинские военные артиллерийским огнем и беспилотниками сдерживают враждебное наступление.

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг в общей сложности нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением 3 ракет, 53 авиационных удара (в частности, сбросил 76 КАБов), совершил более 4 тыс обстрелов, 89 из них - из реактивных систем залпового огня, – подчеркивают в Генштабе. Поделиться

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в течение суток

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, 4 артиллерийских средства, 3 средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.