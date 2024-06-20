ВСУ смогут бить по территории РФ еще с одного направления — Белый дом

В Белом доме официально подтвердили разрешение Сил обороны применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.

В Белом доме разрешили ВСУ бить по территории РФ еще с одного направления

Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению американского оружия позволяет украинцам вести ответный огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской области, а также Сумской области, — заявил старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер Поделиться

По его словам, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на своей стороне границы.

Что известно о разрешении бить по территории РФ

Недавно США разрешили украинским военным наносить удары американским оружием по территории России вблизи Харьковской области. В Штатах полагают, что это поможет остановить враждебное наступление на регион.

Так, глава комитета национальной обороны парламента Эстонии Калев Стойческу объяснил, зачем Украине бить по РФ. По его словам, такие удары ограничивают способность противника атаковать украинские города и военных.

На мой взгляд, должна быть только одна красная линия. Если Россия нападет на НАТО, мы ответим, и правила игры будут другими. Территория России — не священная корова. Территория агрессора — законная цель, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, бить по россиянам своим оружием разрешила и Германия. Канцлер страны подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.