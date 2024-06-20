ВСУ смогут бить по территории РФ еще с одного направления — Белый дом

В Белом доме официально подтвердили разрешение Сил обороны применять американское оружие по территории России вблизи как Харьковской, так и Сумской областей.
Главные тезисы
- Решение позволит Украине вести ответный огонь по российским позициям через границу и ограничит возможность России накапливать войска на границе.
- США и Германия поддерживают право Украины защищаться от нападений на свою территорию согласно международному праву.
- Эксперты считают, что подобные удары помогут остановить враждебное наступление на регион и ограничат способность противника атаковать украинские города и военных.
В Белом доме разрешили ВСУ бить по территории РФ еще с одного направления
По его словам, эти действия приведут к тому, что Россия будет лишена возможности накапливать свои войска на своей стороне границы.
Что известно о разрешении бить по территории РФ
Недавно США разрешили украинским военным наносить удары американским оружием по территории России вблизи Харьковской области. В Штатах полагают, что это поможет остановить враждебное наступление на регион.
Так, глава комитета национальной обороны парламента Эстонии Калев Стойческу объяснил, зачем Украине бить по РФ. По его словам, такие удары ограничивают способность противника атаковать украинские города и военных.
Кроме того, бить по россиянам своим оружием разрешила и Германия. Канцлер страны подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.
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