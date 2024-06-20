ЗСУ зможуть бити по території РФ ще з одного напрямку — Білий дім

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.
Головні тези:
- Ці дії мають заборонити Росії накопичувати військову силу на кордоні з Україною.
- Міжнародне право надає Україні право захищатися від нападів на свою територію, що підкреслили керівництва США та Німеччини.
- Дозвіл на використання американської зброї є заходом протидії ворожому наступу та захисту українських міст і громадян.
У Білому домі дозволили ЗСУ бити по території РФ ще з одного напрямку
За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону.
Що відомо про дозвіл бити по території РФ
Нещодавно США дозволили українським військовим завдавати ударів американською зброєю по території Росії поблизу Харківської області. У Штатах вважають, що це допоможе зупинити ворожий наступ на регіон.
Так, голова комітету національної оборони парламенту Естонії Калев Стойческу пояснив, навіщо Україні бити по РФ. За його словами, такі удари обмежують здатність ворога атакувати українські міста та військових.
Крім того, бити по росіянах своєю зброєю дозволила і Німеччина. Канцлер країни акцентував, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.
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