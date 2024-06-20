ЗСУ зможуть бити по території РФ ще з одного напрямку — Білий дім

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей.

У Білому домі дозволили ЗСУ бити по території РФ ще з одного напрямку

Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування американської зброї дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області, — заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер Поширити

За його словами, ці дії призведуть до того, що Росія буде позбавлена можливості накопичувати свої війська на власному боці кордону.

Що відомо про дозвіл бити по території РФ

Нещодавно США дозволили українським військовим завдавати ударів американською зброєю по території Росії поблизу Харківської області. У Штатах вважають, що це допоможе зупинити ворожий наступ на регіон.

Так, голова комітету національної оборони парламенту Естонії Калев Стойческу пояснив, навіщо Україні бити по РФ. За його словами, такі удари обмежують здатність ворога атакувати українські міста та військових.

На мій погляд, має бути лише одна червона лінія. Якщо Росія нападе на НАТО, ми відповімо і правила гри будуть іншими. Територія Росії — не священна корова. Територія агресора — законна ціль, — наголосив він. Поширити

Крім того, бити по росіянах своєю зброєю дозволила і Німеччина. Канцлер країни акцентував, що Україна має право захищатися від нападів на свою територію.