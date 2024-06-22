За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 121 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу, найбільш напруженою ситуація залишається у напрямку Покровська на Донеччині.

На Харківщині російські окупанти двічі намагались атакувати в районі Вовчанська. Українські військові відбили одну ворожу спробу атаки і наразі триває ще один бій.

У напрямку Куп’янська підрозділи злочинної армії РФ 14 разів намагались атакувати поблизу Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного.

Три боєзіткнення ще тривають.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

На Донеччині вісім разів російські окупанти безуспішно намагались атакувати поблизу Тернів та Невського.

У напрямку Краматорська ворог 4 рази намагався вибити українських військових з оборонних позицій в районах Іванівського, Григорівки та Нового.

Українські військові відбили 3 атаки російських окупантів. Ще один бій триває.

У напрямку Торецька кількість ворожих атак зросла до 14 від початку доби.

Підрозділами ЗСУ було відбито 8 ворожих спроб просування, наразі тривають ще 6 боїв.

У напрямку Покровська ворог здійснив 38 спроб атак. Українські військові вже відбили 27 з них. Наразі триває відбиття ще 11 ворожих спроб просунутись.

У напрямку Курахового ворог здійснив 14 спроб атак поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Українськими військовими відбито 8 ворожих спроб атак, тривають ще 6 боїв.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.