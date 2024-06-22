ЗСУ відбили 99 атак армії РФ за добу

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень між ЗСУ та армією РФ. З початку доби окупанти здійснили вже 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.
Головні тези:
- На різних напрямках фронту українські війська відбили 99 атак армії РФ за добу 22 червня.
- Українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.
- Російські загарбники зазнали великих втрат у воєнній техніці та особовому складі.
- Оперативна інформація свідчить про активність ворожих атак на багатьох напрямках, проте ситуація контрольована.
- ЗСУ успішно відстоюють свої позиції.
Поточна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 22.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 99. На Покровському та Торецькому напрямках ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій, задіює для цього значні сили. Попри це українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.
На Харківському напрямку агресор намагається атакувати біля Вовчанська. Наразі там триває бій. Разом з тим, знову зазнав удару ворожими КАБами з території російської федерації населений пункт Липці.
Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вже 12 разів штурмували позиції українських захисників в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Українські захисники стійко тримають оборону. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед відбито. Поблизу Стельмахівки та Синьківки продовжуються три боєзіткнення. Ситуація контрольована.
На Лиманському напрямку загарбники вісім разів атакували підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Терни та Невське. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, три — ще тривають.
Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Вісім атак російських загарбників відбили наші воїни поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. Удару ворожою керованою авіаційною бомбою зазнала Серебрянка.
На Краматорському напрямку противник намагається потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Іванівського та Григорівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, дві атаки відбито, одна — ще триває.
На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Нью-Йорк, Юр’ївка та саме місто Торецьк зазнають ударів ворожої авіації. Наразі Силами оборони відбито п’ять штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 ворожу атаку, 11 боєзіткнень — ще продовжуються.
Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Ударів КАБами та НАРАми зазнали Костянтинівка і Курахове. Загальна кількість атак тут зросла до дев’яти, з яких чотири — відбито та п’ять — ще тривають.
На Времівському напрямку противник здійснив шість безуспішних спроб вклинитись в нашу оборону поблизу Старомайорського, Урожайного та Водяного.
На Оріхівському напрямку чотири штурмові дії противника зазнали невдачі в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського, ще одне боєзіткнення — триває.
На Придніпровському напрямку успіху не мали дві атаки російських найманців в районі Кринок.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;
танків — 8009 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 15383 (+11) од.;
артилерійських систем — 14188 (+28) од.;
РСЗВ — 1106 од.;
засобів ППО — 861 од.;
літаків — 359 од.;
вертольотів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11305 (+15) од.;
крилатих ракет — 2302 (+4) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 19204 (+23) од.;
спеціальної техніки — 2369 (+2) од.
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