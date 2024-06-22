ВСУ отразили 99 атак армии РФ за сутки

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ. С начала суток оккупанты предприняли уже 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского.
Главные тезисы
- На Покровском направлении наблюдается наибольшее количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники стойко отражают наступления противника, нанося ему значительные потери как в технике, так и в личном составе.
- Обстановка на фронтах контролируется, но вражеские атаки активны по многим направлениям.
- Потери России в войне в Украине значительны: более 533 тысяч военных, в том числе уничтожены танки, бронетехника и авиация.
- На различных направлениях фронта продолжаются бои, украинские защитники удерживают оборону и успешно отражают атаки оккупантов.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. На Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.
На Харьковском направлении агрессор пытается атаковать у Волчанска. Сейчас там идет бой. Вместе с тем, вновь потерпел удар вражескими КАБами с территории российской федерации населенный пункт Липцы.
С начала суток на Купянском направлении войска противника уже 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники стойко удерживают оборону. Девять попыток окупантов продвинуться вперед отражены. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении захватчики восемь раз атаковали подразделения сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Пять боеприкосновений завершились без успеха для противника, три — еще продолжаются.
Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Восемь атак российских захватчиков отразили наши воины вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Удар вражеской управляемой авиационной бомбой потерпела Серебрянка.
На Краматорском направлении противник пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Ивановского и Григорьевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, две атаки отбиты, одна еще продолжается.
На Торецком направлении количество штурмов кафиров увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и сам город Торецк испытывают удары вражеской авиации. Силами обороны отражены пять штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.
На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Силы обороны сдерживают давление и отразили 21 вражескую атаку, 11 боеприкосновений — еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Удары КАБами и НАРАми получили Константиновка и Курахово. Общее количество атак здесь возросло до девяти, из которых четыре — отбиты и пять — еще продолжаются.
На Времивском направлении противник предпринял шесть безуспешных попыток вклиниться в нашу оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.
На Ореховском направлении четыре штурмовых действия противника потерпели неудачу в районе Роботиного, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки русских наемников в районе Крынок.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях РФ
Потери России в войне в Украине к утру субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и восемь танков.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 533090 (+1110) человек ликвидировано;
танков — 8009 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 15383 (+11) ед;
артиллерийских систем — 14188 (+28) ед;
РСЗО — 1106 ед.;
средств ПВО — 861 ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11305 (+15) ед;
крылатых ракет — 2302 (+4) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19204 (+23) ед;
специальной техники — 2369 (+2) ед.
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