ВСУ отразили 99 атак армии РФ за сутки

Оперативная информация по состоянию на 16.00 22.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 99. На Покровском и Торецком направлениях враг продолжает наращивать темпы наступательных действий, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери.

С начала суток на Купянском направлении войска противника уже 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники стойко удерживают оборону. Девять попыток окупантов продвинуться вперед отражены. Вблизи Стельмаховки и Синьковки продолжаются три боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Харьковском направлении агрессор пытается атаковать у Волчанска. Сейчас там идет бой. Вместе с тем, вновь потерпел удар вражескими КАБами с территории российской федерации населенный пункт Липцы.

На Лиманском направлении захватчики восемь раз атаковали подразделения сил обороны вблизи населенных пунктов Терны и Невское. Пять боеприкосновений завершились без успеха для противника, три — еще продолжаются.

Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Восемь атак российских захватчиков отразили наши воины вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки и Выемки. Удар вражеской управляемой авиационной бомбой потерпела Серебрянка.

На Краматорском направлении противник пытается потеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Ивановского и Григорьевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, две атаки отбиты, одна еще продолжается.

На Торецком направлении количество штурмов кафиров увеличилось до 11. Нью-Йорк, Юрьевка и сам город Торецк испытывают удары вражеской авиации. Силами обороны отражены пять штурмовых действий захватнического войска, шесть атак еще продолжаются.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 32 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. Силы обороны сдерживают давление и отразили 21 вражескую атаку, 11 боеприкосновений — еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Удары КАБами и НАРАми получили Константиновка и Курахово. Общее количество атак здесь возросло до девяти, из которых четыре — отбиты и пять — еще продолжаются.

На Времивском направлении противник предпринял шесть безуспешных попыток вклиниться в нашу оборону вблизи Старомайорского, Урожайного и Водяного.

На Ореховском направлении четыре штурмовых действия противника потерпели неудачу в районе Роботиного, Малой Токмачки и Каменского, еще одно боестолкновение продолжается.