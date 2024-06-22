По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже в 121 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

По информации Генштаба, наиболее напряженной ситуация остается в направлении Покровска в Донецкой области.

В Харьковской области российские кафиры дважды пытались атаковать в районе Волчанска. Украинские военные отбили одну вражескую попытку атаки и продолжается еще один бой.

В направлении Купянска подразделения преступной армии РФ 14 раз пытались атаковать вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного.

Три боестолкновения еще продолжаются.

Что известно о ситуации на Донбассе

В Донецкой области восемь раз российские кафиры безуспешно пытались атаковать вблизи Тернов и Невского.

В направлении Краматорска враг 4 раза пытался выбить украинских военных с оборонных позиций в районах Ивановского, Григорьевки и Нового.

Украинские военные отразили 3 атаки российских оккупантов. Еще одно сражение продолжается.

В направлении Торецкого количество вражеских атак возросло до 14 с начала суток.

Подразделениями ВСУ было отражено 8 вражеских попыток продвижения, в настоящее время продолжаются еще 6 боев.

В направлении Покровска враг совершил 38 попыток атак. Украинские военные уже отразили 27 из них. В настоящее время идет отражение еще 11 вражеских попыток продвинуться.

В направлении Курахового враг предпринял 14 попыток атак вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Украинскими военными отбиты 8 вражеских попыток атак, продолжаются еще 6 боев.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.