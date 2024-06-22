По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже в 121 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные вступили в бой с подразделениями оккупационной армии РФ уже 121 раз за сутки.
- Наиболее напряженная ситуация наблюдается в направлении Покровска Донецкой области, где российские оккупанты атакуют украинских военных.
- В разных направлениях на Донбассе проходят многочисленные бои, в течение которых украинские военные отражают атаки российских оккупантов.
- В Харьковской области российские захватчики 14 раз пытались атаковать украинских военных в различных районах.
- Донецкая область также подвергается вражеским атакам, украинские военные успешно отражают попытки проникновения оккупантов.
Что известно о ситуации на фронте
По информации Генштаба, наиболее напряженной ситуация остается в направлении Покровска в Донецкой области.
В Харьковской области российские кафиры дважды пытались атаковать в районе Волчанска. Украинские военные отбили одну вражескую попытку атаки и продолжается еще один бой.
В направлении Купянска подразделения преступной армии РФ 14 раз пытались атаковать вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Андреевки, Мясожаровки, Стельмаховки и Песчаного.
Три боестолкновения еще продолжаются.
Что известно о ситуации на Донбассе
В Донецкой области восемь раз российские кафиры безуспешно пытались атаковать вблизи Тернов и Невского.
В направлении Краматорска враг 4 раза пытался выбить украинских военных с оборонных позиций в районах Ивановского, Григорьевки и Нового.
Украинские военные отразили 3 атаки российских оккупантов. Еще одно сражение продолжается.
В направлении Торецкого количество вражеских атак возросло до 14 с начала суток.
Подразделениями ВСУ было отражено 8 вражеских попыток продвижения, в настоящее время продолжаются еще 6 боев.
В направлении Покровска враг совершил 38 попыток атак. Украинские военные уже отразили 27 из них. В настоящее время идет отражение еще 11 вражеских попыток продвинуться.
В направлении Курахового враг предпринял 14 попыток атак вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Украинскими военными отбиты 8 вражеских попыток атак, продолжаются еще 6 боев.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
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