На каком направлении фронта происходит больше всего боев — данные Генштаба

На данный момент, с начала суток, 18 июня количество боев на фронте достигло 56. Половина из них состоялась на Покровском и Северском направлениях.

Россияне активизируются на Покровском и Северском направлениях

На Харьковском направлении количество боеприкосновений возросло до четырех. Все они продолжаются в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг прибег к шести штурмовым действиям. Продолжается бой у Синьковки.

На Лиманском направлении произошло пять штурмовых действий. Сейчас бои ведутся в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка и Терны.

На Северском направлении количество боев вблизи Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки возросло до 13. Враг получил отпор.

В Краматорском направлении враг пытался штурмовать в районах Григоровки и микрорайона Новый. Пока бой продолжается на локации Ивановского.

На Покровском направлении произошло больше всего боев. Россияне пять раз пытались улучшить свое положение. В настоящее время продолжаются шесть боев в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского.

На Кураховском направлении продолжается отражение двух атак врага в районе Красногоровки.

На Времивском направлении Силы обороны отбивают очередной штурм в районе Урожайного.

На Ореховском направлении, кроме безуспешной атаки возле Новоданиловки, россияне нанесли удары тремя КАБами по району Воздвиженки.

Ситуация на фронте

Как рассказывал Генштаб, за прошедшие сутки, 17 июня, Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских оккупантов.

В общей сложности потери врага с начала полномасштабной войны превысили 528 тысяч единиц личного состава. Также были уничтожены 16 танков и не только.