Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта

Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта
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Источник:  Новинарня

Украина систематически истребляет российскую ПВО во временно оккупированном Крыму, однако не спешит уничтожать мост.

Главные тезисы

  • Украинские Вооруженные Силы под руководством ГУР проводят стратегическую операцию по уничтожению системы российской ПВО в Крыму перед разрушением Крымского моста.
  • Уничтожение Крымского моста требует большой вооруженной мощности, поэтому Украина мешает отсутствию ядерного оружия для полного разрушения моста.
  • Украинские военные могут использовать американские дальнобойные ракеты и другие средства для взорвания моста и вынуждения оккупантов тратить время на его восстановление.
  • Российские оккупанты имеют альтернативные пути переправы через Керченский пролив и строительство железной дороги из Ростовской области в оккупированный Крым.
  • Разрушение Крымского моста и альтернативных путей для российских оккупантов приведет к сложностям в обеспечении армии и логистике на полуострове.

Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост

Это не просто так, это идет направленная кампания, в которой задействованы все наши роды войск под координацией ГУР. Это такая очень стратегическая операция. Мы еще в прошлом году поняли, что ПВО у россиян не вагон. В них ПВО хватило прикрыть Москву, линию фронта, к сожалению, очень плотно, и Крымский полуостров. И для того чтобы даже эту задачу выполнить, они забрали ПВО из Арктики, они забрали последний С-300 из Курил еще в прошлом году. Это то, что во время совка невозможно было представить, — рассказал Дикий.

По словам Дикого, Украина не уничтожает Крымский мост, поскольку имеет возможность уничтожить систему российской ПВО.

Что сейчас происходит, у них есть сакральный объект — Крымский мост. Он действительно стратегически важен — хоть мы его и покоцали, пропускная способность значительно меньше, чем была, но она не нулевая. Поэтому он для них очень важен. Но также это политически важный объект — это символ путинской России. Они очень боятся, что мы его добьем. А мы его не добиваем, мы превратили его в приманку. Мы превратили Крым в такую крупную чернобаевку российского ПВО. Мы уничтожаем ПВО, которое прикрывает Крымский мост, но не бьем по мосту, ждем, пока довезут следующее ПВО, — объяснил Дикий.

Он добавил, что благодаря тому, что россияне постоянно стягивают в Крым все новые системы ПВО, а Украина их уничтожает — на территории РФ большие стратегические зоны пока испытывают проблемы с прикрытием, которое одновременно использует Украина, загоняя Кремль в ловушку.

Мы используем в качестве наживки Крымский мост и уже в индустриальном масштабе уничтожаем их ПВО, понимая, что оно очень нескончаемо. А дальше у них открывается (пространство) и улетают наши дешевые дроны на аэродромы, где уничтожаются стратегические для них самолеты. Напомню, недавно были уничтожены 2 Су-57, а их всего десять в России. То есть мы атакуем их дешевыми дронами, а охрана аэродрома отбивает атаку с калашей. Если даже на такой аэродром у них нет комплекса, это показатель. У них физически нет ПВО на нефтяные заводы, а это их кровь, это то, на чем держится этот режим, сказал Дикий.

Какие последствия будет иметь уничтожение Крымского моста для оккупационной армии на полуострове

По словам военного аналитика Дениса Поповича в эфире Radio NV, сейчас у Украины нет оружия для полного уничтожения Крымского моста.

Так называемый Крымский мост, вывести его из строя на значительный промежуток времени, чтобы там по нему ничего не могло передвигаться ни поезда, ни автотранспорт. Его нужно разрушить. Полностью уничтожить его, стереть с лица земли — крайне сложно, для этого ядерное оружие необходимо, чтобы тактическим ядерным оружием его снести, полностью нивелировать, скажем так. У нас такого оружия нет, — отмечает Попович.

Аналитик подчеркнул, что с другой стороны, украинские военные могут атаковать мост большим количеством американских дальнобойных ракет ATACMS, а также всеми имеющимися другими ракетами, дронами с целью взорвать его снизу.

Это заставит российских окупантов потратить большое количество времени на его восстановление.

Аналитик подчеркнул, что в случае разрушения моста у российских окупантов остается еще несколько альтернативных вариантов.

Первый — это паромная переправа через Керченский пролив, через который оккупанты могли опрокидывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии.

Однако в конце мая украинские военные нанесли удары по этой переправе и фактически свели эту альтернативу к нулю.

Еще один вариант россиян — большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного утопили, немного — "покоцали".

И самый тревожный вариант — это строительство железной дороги по суше, в оккупированном Приазовье. Эту железную дорогу из Ростовской области, используя те железнодорожные пути, которые уже были в наличии на оккупированной территории Запорожской области, продолжить в оккупированный Крым, — предупреждает Попович.

По его словам, даже в случае уничтожения Крымского моста и ликвидации других альтернативных путей, у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.

Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.

Железная дорога — это полотно, которое очень быстро восстанавливается. Надо думать, как сделать так, чтобы вывести ее из строя на довольно значительный промежуток времени, — объясняет аналитик.

К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий.

У них есть специальные бронепоезда, которые они использовали для того, чтобы охранять железнодорожные пути. То есть это бронепоезд может курсировать по этой железной дороге, отслеживать диверсионные группы, принимать на себя огонь, если что. То есть они будут принимать меры. И это тоже не стоит сбрасывать со счета, — отмечает Попович.

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