Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост — объяснение военного эксперта

Украина систематически истребляет российскую ПВО во временно оккупированном Крыму, однако не спешит уничтожать мост.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы под руководством ГУР проводят стратегическую операцию по уничтожению системы российской ПВО в Крыму перед разрушением Крымского моста.
- Уничтожение Крымского моста требует большой вооруженной мощности, поэтому Украина мешает отсутствию ядерного оружия для полного разрушения моста.
- Украинские военные могут использовать американские дальнобойные ракеты и другие средства для взорвания моста и вынуждения оккупантов тратить время на его восстановление.
- Российские оккупанты имеют альтернативные пути переправы через Керченский пролив и строительство железной дороги из Ростовской области в оккупированный Крым.
- Разрушение Крымского моста и альтернативных путей для российских оккупантов приведет к сложностям в обеспечении армии и логистике на полуострове.
Почему ВСУ не спешат уничтожать Крымский мост
По словам Дикого, Украина не уничтожает Крымский мост, поскольку имеет возможность уничтожить систему российской ПВО.
Он добавил, что благодаря тому, что россияне постоянно стягивают в Крым все новые системы ПВО, а Украина их уничтожает — на территории РФ большие стратегические зоны пока испытывают проблемы с прикрытием, которое одновременно использует Украина, загоняя Кремль в ловушку.
Какие последствия будет иметь уничтожение Крымского моста для оккупационной армии на полуострове
По словам военного аналитика Дениса Поповича в эфире Radio NV, сейчас у Украины нет оружия для полного уничтожения Крымского моста.
Аналитик подчеркнул, что с другой стороны, украинские военные могут атаковать мост большим количеством американских дальнобойных ракет ATACMS, а также всеми имеющимися другими ракетами, дронами с целью взорвать его снизу.
Это заставит российских окупантов потратить большое количество времени на его восстановление.
Аналитик подчеркнул, что в случае разрушения моста у российских окупантов остается еще несколько альтернативных вариантов.
Первый — это паромная переправа через Керченский пролив, через который оккупанты могли опрокидывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии.
Однако в конце мая украинские военные нанесли удары по этой переправе и фактически свели эту альтернативу к нулю.
Еще один вариант россиян — большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного утопили, немного — "покоцали".
По его словам, даже в случае уничтожения Крымского моста и ликвидации других альтернативных путей, у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.
Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.
К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий.
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