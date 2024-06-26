По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в настоящее время оккупационная армия РФ всячески пытается усилить защиту незаконно построенного Крымского моста от атак украинских военных.
Главные тезисы
- Украинские спецслужбы успешно проводят операции на территории Крыма, оказывая давление на российских оккупантов.
- Возможное уничтожение Крымского моста требует ядерного оружия, однако есть альтернативные методы, включая ракетные атаки и использование дронов.
- Российские оккупанты рассматривают несколько альтернативных вариантов логистики в случае разрушения моста, включая железнодорожную перевозку через оккупированное Приазовье.
- Украинские аналитики обсуждают возможности атаки на мост с использованием американских ракет и дронов, что могло бы нарушить логистику оккупантов.
- Российские оккупанты сталкиваются с рисками и вызовами при защите Крымского моста, включая постоянные удары украинских сил и необходимость развития альтернативных логистических маршрутов.
Насколько эффективны меры России по защите Крымского моста
Он отметил, что никакой новой тактики российские оккупанты не используют, потому что до этого уже пытались защитить мост теми же способами.
Юсов напомнил, что с начала этого года украинские спецслужбы и военные провели немало успешных операций в районе Крыма, в частности по уничтожению кораблей Черноморского флота.
Юсов также добавил, что российские оккупанты понимают, что безопасных мест на оккупированном полуострове для них не осталось.
Он также отметил, что после каждой удачной операции украинских спецслужб, разведки и военных в СМИ распространяются всевозможные сетования российских оккупантов.
По его словам, большая часть украинских граждан с нетерпением ждет восстановления украинской власти, изгнания предателей с оккупированного ими полуострова.
Какие последствия будет иметь уничтожение Крымского моста для оккупационной армии на полуострове
По словам военного аналитика Дениса Поповича в эфире Radio NV, сейчас у Украины нет оружия для полного уничтожения Крымского моста.
Аналитик подчеркнул, что с другой стороны, украинские военные могут атаковать мост большим количеством американских дальнобойных ракет ATACMS, а также всеми имеющимися другими ракетами, дронами с целью взорвать его снизу.
Это заставит российских окупантов потратить большое количество времени на его восстановление.
Аналитик подчеркнул, что в случае разрушения моста у российских окупантов остается еще несколько альтернативных вариантов.
Первый – это паромная переправа через Керченский пролив, через который оккупанты могли перебрасывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии.
Однако в конце мая украинские военные нанесли удары по этой переправе и фактически свели эту альтернативу к нулю.
Еще один вариант россиян – большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного утопили, немного - "покоцали".
По его словам, даже в случае уничтожения Крымского моста и ликвидации других альтернативных путей, у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.
Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.
К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий.
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