Удастся ли армии РФ защитить Крымский мост — ответ ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Удастся ли армии РФ защитить Крымский мост — ответ ГУР

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в настоящее время оккупационная армия РФ всячески пытается усилить защиту незаконно построенного Крымского моста от атак украинских военных.

Главные тезисы

  • Украинские спецслужбы успешно проводят операции на территории Крыма, оказывая давление на российских оккупантов.
  • Возможное уничтожение Крымского моста требует ядерного оружия, однако есть альтернативные методы, включая ракетные атаки и использование дронов.
  • Российские оккупанты рассматривают несколько альтернативных вариантов логистики в случае разрушения моста, включая железнодорожную перевозку через оккупированное Приазовье.
  • Украинские аналитики обсуждают возможности атаки на мост с использованием американских ракет и дронов, что могло бы нарушить логистику оккупантов.
  • Российские оккупанты сталкиваются с рисками и вызовами при защите Крымского моста, включая постоянные удары украинских сил и необходимость развития альтернативных логистических маршрутов.

Насколько эффективны меры России по защите Крымского моста

Враг действительно усиливает охрану, защиту моста. Строит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации. Инженерные работы производит. И это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления, – подчеркивает Юсов.

Он отметил, что никакой новой тактики российские оккупанты не используют, потому что до этого уже пытались защитить мост теми же способами.

Юсов напомнил, что с начала этого года украинские спецслужбы и военные провели немало успешных операций в районе Крыма, в частности по уничтожению кораблей Черноморского флота.

Продолжение следует. Мы не будем давать анонсы, безусловно. Но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется по плану, - заверил представитель ГУР.

Юсов также добавил, что российские оккупанты понимают, что безопасных мест на оккупированном полуострове для них не осталось.

Частота разнообразных мер и последствий для них становится все более ощутимой, отмечает представитель ГУР.

Он также отметил, что после каждой удачной операции украинских спецслужб, разведки и военных в СМИ распространяются всевозможные сетования российских оккупантов.

Но это отлично передает впечатления и настроения в Крыму, - объясняет Юсов.

По его словам, большая часть украинских граждан с нетерпением ждет восстановления украинской власти, изгнания предателей с оккупированного ими полуострова.

Какие последствия будет иметь уничтожение Крымского моста для оккупационной армии на полуострове

По словам военного аналитика Дениса Поповича в эфире Radio NV, сейчас у Украины нет оружия для полного уничтожения Крымского моста.

Так называемый Крымский мост, вывести его из строя на значительный промежуток времени, чтобы там по нему ничего не могло передвигаться ни поезда, ни автотранспорт. Его нужно разрушить. Полностью уничтожить его, стереть с лица земли – это крайне сложно, для этого ядерное оружие необходимо, чтобы тактическим ядерным оружием его снести, полностью нивелировать, скажем так. У нас такого оружия нет, - отмечает Попович.

Аналитик подчеркнул, что с другой стороны, украинские военные могут атаковать мост большим количеством американских дальнобойных ракет ATACMS, а также всеми имеющимися другими ракетами, дронами с целью взорвать его снизу.

Это заставит российских окупантов потратить большое количество времени на его восстановление.

Аналитик подчеркнул, что в случае разрушения моста у российских окупантов остается еще несколько альтернативных вариантов.

Первый – это паромная переправа через Керченский пролив, через который оккупанты могли перебрасывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии.

Однако в конце мая украинские военные нанесли удары по этой переправе и фактически свели эту альтернативу к нулю.

Еще один вариант россиян – большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного утопили, немного - "покоцали".

И самый тревожный вариант – это строительство железной дороги по суше, в оккупированном Приазовье. Эту железную дорогу из Ростовской области, используя те железнодорожные пути, которые уже были в наличии на оккупированной территории Запорожской области, продолжить в оккупированный Крым, - предупреждает Попович.

По его словам, даже в случае уничтожения Крымского моста и ликвидации других альтернативных путей, у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.

Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.

Железная дорога – это полотно, которое очень быстро восстанавливается. Надо думать, как сделать так, чтобы вывести ее из строя на довольно значительный промежуток времени, - объясняет аналитик.

К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий.

У них есть специальные бронепоезда, которые они использовали для того, чтобы охранять железнодорожные пути. То есть это бронепоезд может курсировать по этой железной дороге, отслеживать диверсионные группы, принимать на себя огонь, если что. То есть они будут принимать меры. И это тоже не стоит сбрасывать со счета, - подчеркивает Попович.

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