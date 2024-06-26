По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, в настоящее время оккупационная армия РФ всячески пытается усилить защиту незаконно построенного Крымского моста от атак украинских военных.

Насколько эффективны меры России по защите Крымского моста

Враг действительно усиливает охрану, защиту моста. Строит новые фортификационные сооружения, усиливает морские фортификации. Инженерные работы производит. И это касается как классических систем, так и кустарных, когда просто баржами прикрываются какие-то пути и направления, – подчеркивает Юсов. Поделиться

Он отметил, что никакой новой тактики российские оккупанты не используют, потому что до этого уже пытались защитить мост теми же способами.

Юсов напомнил, что с начала этого года украинские спецслужбы и военные провели немало успешных операций в районе Крыма, в частности по уничтожению кораблей Черноморского флота.

Продолжение следует. Мы не будем давать анонсы, безусловно. Но Силы безопасности и обороны работают и все реализуется по плану, - заверил представитель ГУР. Поделиться

Юсов также добавил, что российские оккупанты понимают, что безопасных мест на оккупированном полуострове для них не осталось.

Частота разнообразных мер и последствий для них становится все более ощутимой, отмечает представитель ГУР. Поделиться

Он также отметил, что после каждой удачной операции украинских спецслужб, разведки и военных в СМИ распространяются всевозможные сетования российских оккупантов.

Но это отлично передает впечатления и настроения в Крыму, - объясняет Юсов. Поделиться

По его словам, большая часть украинских граждан с нетерпением ждет восстановления украинской власти, изгнания предателей с оккупированного ими полуострова.

Какие последствия будет иметь уничтожение Крымского моста для оккупационной армии на полуострове

По словам военного аналитика Дениса Поповича в эфире Radio NV, сейчас у Украины нет оружия для полного уничтожения Крымского моста.

Так называемый Крымский мост, вывести его из строя на значительный промежуток времени, чтобы там по нему ничего не могло передвигаться ни поезда, ни автотранспорт. Его нужно разрушить. Полностью уничтожить его, стереть с лица земли – это крайне сложно, для этого ядерное оружие необходимо, чтобы тактическим ядерным оружием его снести, полностью нивелировать, скажем так. У нас такого оружия нет, - отмечает Попович. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что с другой стороны, украинские военные могут атаковать мост большим количеством американских дальнобойных ракет ATACMS, а также всеми имеющимися другими ракетами, дронами с целью взорвать его снизу.

Это заставит российских окупантов потратить большое количество времени на его восстановление.

Аналитик подчеркнул, что в случае разрушения моста у российских окупантов остается еще несколько альтернативных вариантов.

Первый – это паромная переправа через Керченский пролив, через который оккупанты могли перебрасывать оборудование, материало-технические средства и все необходимое для обеспечения своей армии.

Однако в конце мая украинские военные нанесли удары по этой переправе и фактически свели эту альтернативу к нулю.

Еще один вариант россиян – большие десантные корабли, с помощью которых они так же пытались наладить логистику. Однако, отметил эксперт, "мы их немного утопили, немного - "покоцали".

И самый тревожный вариант – это строительство железной дороги по суше, в оккупированном Приазовье. Эту железную дорогу из Ростовской области, используя те железнодорожные пути, которые уже были в наличии на оккупированной территории Запорожской области, продолжить в оккупированный Крым, - предупреждает Попович. Поделиться

По его словам, даже в случае уничтожения Крымского моста и ликвидации других альтернативных путей, у россиян все равно остается надежда на логистическое сообщение по суше.

Он отметил, что уничтожить ее будет сложно, даже если ATACMS туда дотягиваются.

Железная дорога – это полотно, которое очень быстро восстанавливается. Надо думать, как сделать так, чтобы вывести ее из строя на довольно значительный промежуток времени, - объясняет аналитик. Поделиться

К тому же, отметил эксперт, россияне будут охранять железную дорогу от диверсий.