За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі окупаційна армія РФ у будь-який спосіб намагається посилити захист незаконно збудованого Кримського мосту від атак українських військових.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ посилює захист Кримського мосту шляхом будівництва нових фортифікаційних споруд та морських об'єктів.
- Українські спецслужби та військові проводять успішні операції в районі Криму, що створює значний тиск на російських окупантів.
- Повне знищення Кримського мосту складно здійснити без ядерної зброї, проте українські військові можуть використати альтернативні методи, такі як атака ракетами та дронами.
- Росіяни мають декілька альтернативних варіантів для забезпечення логістики до Криму у разі руйнування мосту, однак українські військові ефективно відбиваються від цих спроб.
- Збудувати залізницю по суходолу в окупованому Приазов'ї є найбільш складним і тривожним варіантом для росіян, який також має свої ризики і виклики.
Наскільки ефективними є заходи Росії з захисту Кримського мосту
Він зазначив, що ніякої нової тактики російські окупанти не використовують, бо до цього вже намагались захистити міст тими ж самими способами.
Юсов нагадав, що від початку цього року українські спецслужби та військові провели чимало успішних операцій в районі Криму, зокрема, зі знищення кораблів Чорноморського флоту.
Юсов також додав, що наразі російські окупанти розуміють, що безпечних місць на окупованому півострові для них не залишилось.
Він також зазначив, що після кожної вдалої операції українських спецслужб, розвідки та військових у ЗМІ поширюються різноманітні нарікання російських окупантів.
За його словами, велика частина українських громадян з нетерпінням чекає на відновлення української влади, вигнання зрадників з окупованого ними півострову.
Які наслідки матиме знищення Кримського мосту для окупаційної армії на півострові
За словами військового аналітика Дениса Поповича в ефірі Radio NV, наразі в України не має зброї для повного знищення Кримського мосту.
Аналітик підкреслив, що з іншого боку, українські військові можуть атакувати міст великою кількістю американських далекобійних ракет ATACMS, а також всіма наявними іншими ракетами, дронами, із метою підірвати його знизу.
Це змусить російських окупантів витратити велику кількість часу на його відновлення.
Аналітик підкреслив, що у разі руйнування моста у російських окупантів залишається ще кілька альтернативних варіантів.
Перший — це поромна переправа через Керченську протоку, через яку окупанти могли перекидати обладнання, матеріало-технічні засоби і все необхідне для забезпечення своєї армії.
Однак наприкінці травня українські військові завдали ударів по цій переправі і фактично звели цю альтернативу до нуля.
Ще один варіант росіян — великі десантні кораблі, за допомогою яких вони так само намагалися налагодити логістику. Однак, зазначив експерт, "ми їх трохи потопили, трохи — "покоцали".
За його словами, навіть у разі знищення Кримського мосту і ліквідації інших альтернативних шляхів, у росіян все одно залишається надія на логістичне сполучення по суходолу.
Він зазначив, що знищити її буде складно, навіть якщо ATACMS туди дотягуються.
До того ж, зазначив експерт, росіяни будуть охороняти залізницю від диверсій.
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