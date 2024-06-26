За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі окупаційна армія РФ у будь-який спосіб намагається посилити захист незаконно збудованого Кримського мосту від атак українських військових.

Наскільки ефективними є заходи Росії з захисту Кримського мосту

Ворог справді посилює охорону, захист мосту. Зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації. Інженерні роботи проводить. І це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки, — підкреслює Юсов. Поширити

Він зазначив, що ніякої нової тактики російські окупанти не використовують, бо до цього вже намагались захистити міст тими ж самими способами.

Юсов нагадав, що від початку цього року українські спецслужби та військові провели чимало успішних операцій в районі Криму, зокрема, зі знищення кораблів Чорноморського флоту.

Далі буде. Ми не будемо давати анонсів, безумовно. Але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану, — запевнив представник ГУР. Поширити

Юсов також додав, що наразі російські окупанти розуміють, що безпечних місць на окупованому півострові для них не залишилось.

Частота різноманітних заходів і наслідків для них стає все більш відчутною, — наголошує представник ГУР. Поширити

Він також зазначив, що після кожної вдалої операції українських спецслужб, розвідки та військових у ЗМІ поширюються різноманітні нарікання російських окупантів.

Але це чудово передає враження і настрої в Криму, — пояснює Юсов. Поширити

За його словами, велика частина українських громадян з нетерпінням чекає на відновлення української влади, вигнання зрадників з окупованого ними півострову.

Які наслідки матиме знищення Кримського мосту для окупаційної армії на півострові

За словами військового аналітика Дениса Поповича в ефірі Radio NV, наразі в України не має зброї для повного знищення Кримського мосту.

Так званий Кримський міст, вивести його з ладу на значний проміжок часу, щоб там по ньому нічого не могло пересуватися — ані потяги, ані автотранспорт. Його потрібно зруйнувати. Повністю знищити його, стерти з лиця землі — це вкрай складно, для цього ядерна зброя необхідна, щоб тактичною ядерною зброєю його знести, повністю його нівелювати, скажімо так. Ми такої зброї не маємо, — зазначає Попович. Поширити

Аналітик підкреслив, що з іншого боку, українські військові можуть атакувати міст великою кількістю американських далекобійних ракет ATACMS, а також всіма наявними іншими ракетами, дронами, із метою підірвати його знизу.

Це змусить російських окупантів витратити велику кількість часу на його відновлення.

Аналітик підкреслив, що у разі руйнування моста у російських окупантів залишається ще кілька альтернативних варіантів.

Перший — це поромна переправа через Керченську протоку, через яку окупанти могли перекидати обладнання, матеріало-технічні засоби і все необхідне для забезпечення своєї армії.

Однак наприкінці травня українські військові завдали ударів по цій переправі і фактично звели цю альтернативу до нуля.

Ще один варіант росіян — великі десантні кораблі, за допомогою яких вони так само намагалися налагодити логістику. Однак, зазначив експерт, "ми їх трохи потопили, трохи — "покоцали".

І найбільш тривожний варіант — це будівництво залізниці по суходолу, в окупованому Приазов'ї. Цю залізницю мають з Ростовської області, використовуючи ті залізничні шляхи, що вже були в наявності на окупованій території Запорізької області, продовжити до окупованого Криму, — попереджає Попович. Поширити

За його словами, навіть у разі знищення Кримського мосту і ліквідації інших альтернативних шляхів, у росіян все одно залишається надія на логістичне сполучення по суходолу.

Він зазначив, що знищити її буде складно, навіть якщо ATACMS туди дотягуються.

Залізниця — це полотно, яке дуже швидко відновлюється. Треба думати, яким чином зробити так, щоб вивести її з ладу на доволі значний проміжок часу, — пояснює аналітик. Поширити

До того ж, зазначив експерт, росіяни будуть охороняти залізницю від диверсій.