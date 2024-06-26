Чи вдасться армії РФ захистити Кримський міст — відповідь ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи вдасться армії РФ захистити Кримський міст — відповідь ГУР

Кримський міст
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, наразі окупаційна армія РФ у будь-який спосіб намагається посилити захист незаконно збудованого Кримського мосту від атак українських військових. 

Головні тези:

  • Окупаційна армія РФ посилює захист Кримського мосту шляхом будівництва нових фортифікаційних споруд та морських об'єктів.
  • Українські спецслужби та військові проводять успішні операції в районі Криму, що створює значний тиск на російських окупантів.
  • Повне знищення Кримського мосту складно здійснити без ядерної зброї, проте українські військові можуть використати альтернативні методи, такі як атака ракетами та дронами.
  • Росіяни мають декілька альтернативних варіантів для забезпечення логістики до Криму у разі руйнування мосту, однак українські військові ефективно відбиваються від цих спроб.
  • Збудувати залізницю по суходолу в окупованому Приазов'ї є найбільш складним і тривожним варіантом для росіян, який також має свої ризики і виклики.

Наскільки ефективними є заходи Росії з захисту Кримського мосту

Ворог справді посилює охорону, захист мосту. Зводить нові фортифікаційні споруди, посилює морські фортифікації. Інженерні роботи проводить. І це стосується як класичних систем, так і кустарних, коли просто баржами прикриваються якісь шляхи і напрямки, — підкреслює Юсов.

Він зазначив, що ніякої нової тактики російські окупанти не використовують, бо до цього вже намагались захистити міст тими ж самими способами.

Юсов нагадав, що від початку цього року українські спецслужби та військові провели чимало успішних операцій в районі Криму, зокрема, зі знищення кораблів Чорноморського флоту.

Далі буде. Ми не будемо давати анонсів, безумовно. Але Сили безпеки і оборони працюють і все реалізується згідно плану, — запевнив представник ГУР.

Юсов також додав, що наразі російські окупанти розуміють, що безпечних місць на окупованому півострові для них не залишилось.

Частота різноманітних заходів і наслідків для них стає все більш відчутною, — наголошує представник ГУР.

Він також зазначив, що після кожної вдалої операції українських спецслужб, розвідки та військових у ЗМІ поширюються різноманітні нарікання російських окупантів.

Але це чудово передає враження і настрої в Криму, — пояснює Юсов.

За його словами, велика частина українських громадян з нетерпінням чекає на відновлення української влади, вигнання зрадників з окупованого ними півострову.

Які наслідки матиме знищення Кримського мосту для окупаційної армії на півострові

За словами військового аналітика Дениса Поповича в ефірі Radio NV, наразі в України не має зброї для повного знищення Кримського мосту.

Так званий Кримський міст, вивести його з ладу на значний проміжок часу, щоб там по ньому нічого не могло пересуватися — ані потяги, ані автотранспорт. Його потрібно зруйнувати. Повністю знищити його, стерти з лиця землі — це вкрай складно, для цього ядерна зброя необхідна, щоб тактичною ядерною зброєю його знести, повністю його нівелювати, скажімо так. Ми такої зброї не маємо, — зазначає Попович.

Аналітик підкреслив, що з іншого боку, українські військові можуть атакувати міст великою кількістю американських далекобійних ракет ATACMS, а також всіма наявними іншими ракетами, дронами, із метою підірвати його знизу.

Це змусить російських окупантів витратити велику кількість часу на його відновлення.

Аналітик підкреслив, що у разі руйнування моста у російських окупантів залишається ще кілька альтернативних варіантів.

Перший — це поромна переправа через Керченську протоку, через яку окупанти могли перекидати обладнання, матеріало-технічні засоби і все необхідне для забезпечення своєї армії.

Однак наприкінці травня українські військові завдали ударів по цій переправі і фактично звели цю альтернативу до нуля.

Ще один варіант росіян — великі десантні кораблі, за допомогою яких вони так само намагалися налагодити логістику. Однак, зазначив експерт, "ми їх трохи потопили, трохи — "покоцали".

І найбільш тривожний варіант — це будівництво залізниці по суходолу, в окупованому Приазов'ї. Цю залізницю мають з Ростовської області, використовуючи ті залізничні шляхи, що вже були в наявності на окупованій території Запорізької області, продовжити до окупованого Криму, — попереджає Попович.

За його словами, навіть у разі знищення Кримського мосту і ліквідації інших альтернативних шляхів, у росіян все одно залишається надія на логістичне сполучення по суходолу.

Він зазначив, що знищити її буде складно, навіть якщо ATACMS туди дотягуються.

Залізниця — це полотно, яке дуже швидко відновлюється. Треба думати, яким чином зробити так, щоб вивести її з ладу на доволі значний проміжок часу, — пояснює аналітик.

До того ж, зазначив експерт, росіяни будуть охороняти залізницю від диверсій.

У них же є спеціальні бронепотяги, які вони використовували для того, щоб охороняти залізничні шляхи. Тобто цей бронепотяг може курсувати по цій залізниці, відслідковувати диверсійні групи, приймати на себе вогонь, якщо що. Тобто вони будуть вживати заходів. І це теж не варто скидати з рахунку, — наголошує Попович.

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