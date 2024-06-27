Чому ЗСУ не поспішають знищувати Кримський міст — пояснення військового експерта

Україна систематично винищує російську ППО в тимчасово окупованому Криму, однак не поспішає знищувати міст.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили під керівництвом ГУР проводять стратегічну операцію знищення системи російської ППО в Криму перед руйнуванням Кримського мосту.
- Знищення Кримського мосту вимагає великої збройної потужності, тому Україні заважає відсутність ядерної зброї для повного зруйнування мосту.
- Українські військові мають можливість використовувати американські далекобійні ракети та інші засоби для підірвання мосту та змушення окупантів витрачати час на його відновлення.
- Російські окупанти мають альтернативні шляхи переправи через Керченську протоку та будівництво залізниці з Ростовської області в окупований Крим.
- Руйнування Кримського мосту та альтернативних шляхів для російських окупантів спричинить складнощі у забезпеченні армії та логістиці на півострові.
Чому ЗСУ не поспішають знищувати Кримський міст
За словами Дикого, наразі Україна не знищує Кримський міст, оскільки має можливість знищити систему російської ППО.
Він додав, що завдяки тому, що росіяни постійно стягують у Крим все нові системи ППО, а Україна їх знищує — на території РФ великі стратегічні зони наразі мають проблеми з прикриттям, що водночас використовує Україна, заганяючи Кремль у пастку.
Які наслідки матиме знищення Кримського мосту для окупаційної армії на півострові
За словами військового аналітика Дениса Поповича в ефірі Radio NV, наразі в України не має зброї для повного знищення Кримського мосту.
Аналітик підкреслив, що з іншого боку, українські військові можуть атакувати міст великою кількістю американських далекобійних ракет ATACMS, а також всіма наявними іншими ракетами, дронами, із метою підірвати його знизу.
Це змусить російських окупантів витратити велику кількість часу на його відновлення.
Аналітик підкреслив, що у разі руйнування моста у російських окупантів залишається ще кілька альтернативних варіантів.
Перший — це поромна переправа через Керченську протоку, через яку окупанти могли перекидати обладнання, матеріало-технічні засоби і все необхідне для забезпечення своєї армії.
Однак наприкінці травня українські військові завдали ударів по цій переправі і фактично звели цю альтернативу до нуля.
Ще один варіант росіян — великі десантні кораблі, за допомогою яких вони так само намагалися налагодити логістику. Однак, зазначив експерт, "ми їх трохи потопили, трохи — "покоцали".
За його словами, навіть у разі знищення Кримського мосту і ліквідації інших альтернативних шляхів, у росіян все одно залишається надія на логістичне сполучення по суходолу.
Він зазначив, що знищити її буде складно, навіть якщо ATACMS туди дотягуються.
До того ж, зазначив експерт, росіяни будуть охороняти залізницю від диверсій.
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