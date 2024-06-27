Чому ЗСУ не поспішають знищувати Кримський міст — пояснення військового експерта

Чому ЗСУ не поспішають знищувати Кримський міст

Це не просто так, це йде спрямована кампанія, в якій задіяні всі наші роди військ, під координацією ГУР. Це така дуже стратегічна операція. Ми ще минулого року зрозуміли, що ППО в росіян не вагон. У них ППО вистачило прикрити Москву, лінію фронту, на жаль, дуже щільно, і Кримський півострів. І для того, щоб навіть цю задачу виконати, вони забрали ППО з Арктики, вони забрали останній С-300 з Курил ще минулого року. Це те, що під час совку неможливо було уявити, — розповів Дикий. Поширити

За словами Дикого, наразі Україна не знищує Кримський міст, оскільки має можливість знищити систему російської ППО.

Що зараз відбувається, у них є сакральний об'єкт — Кримський міст. Він дійсно стратегічно важливий — хоч ми його і покоцали, пропускна здатність значно менша, ніж була, але вона не нульова. Тому він для них дуже важливий. Але також це політично надважливий об'єкт — це символ путінської Росії. Вони дуже бояться, що ми його доб'ємо. А ми його не добиваємо, ми перетворили його на приманку. Ми перетворили Крим на таку велику Чорнобаївку російського ППО. Ми нищимо те ППО, яке прикриває Кримський міст, але не б'ємо по мосту, чекаємо, поки довезуть наступне ППО, — пояснив Дикий. Поширити

Він додав, що завдяки тому, що росіяни постійно стягують у Крим все нові системи ППО, а Україна їх знищує — на території РФ великі стратегічні зони наразі мають проблеми з прикриттям, що водночас використовує Україна, заганяючи Кремль у пастку.

Ми використовуємо як наживку Кримський міст і вже в індустріальному масштабі знищуємо їхнє ППО, розуміючи, що воно дуже нескінчене. А далі у них відкривається (простір) і летять наші дешеві дрони на аеродроми, де знищуються стратегічні для них літаки. Нагадаю, нещодавно було знищено 2 Су-57, а їх всього десять в Росії. Тобто ми атакуємо їх дешевими дронами, а охорона аеродрому відбиває атаку з калашів. Якщо навіть на такий аеродром у них немає комплексу, то це показник. У них фізично немає ППО на нафтові заводи, а це їхня кров, це те, на чому тримається цей режим, — сказав Дикий. Поширити

Які наслідки матиме знищення Кримського мосту для окупаційної армії на півострові

За словами військового аналітика Дениса Поповича в ефірі Radio NV, наразі в України не має зброї для повного знищення Кримського мосту.

Так званий Кримський міст, вивести його з ладу на значний проміжок часу, щоб там по ньому нічого не могло пересуватися — ані потяги, ані автотранспорт. Його потрібно зруйнувати. Повністю знищити його, стерти з лиця землі — це вкрай складно, для цього ядерна зброя необхідна, щоб тактичною ядерною зброєю його знести, повністю його нівелювати, скажімо так. Ми такої зброї не маємо, — зазначає Попович. Поширити

Аналітик підкреслив, що з іншого боку, українські військові можуть атакувати міст великою кількістю американських далекобійних ракет ATACMS, а також всіма наявними іншими ракетами, дронами, із метою підірвати його знизу.

Це змусить російських окупантів витратити велику кількість часу на його відновлення.

Аналітик підкреслив, що у разі руйнування моста у російських окупантів залишається ще кілька альтернативних варіантів.

Перший — це поромна переправа через Керченську протоку, через яку окупанти могли перекидати обладнання, матеріало-технічні засоби і все необхідне для забезпечення своєї армії.

Однак наприкінці травня українські військові завдали ударів по цій переправі і фактично звели цю альтернативу до нуля.

Ще один варіант росіян — великі десантні кораблі, за допомогою яких вони так само намагалися налагодити логістику. Однак, зазначив експерт, "ми їх трохи потопили, трохи — "покоцали".

І найбільш тривожний варіант — це будівництво залізниці по суходолу, в окупованому Приазов'ї. Цю залізницю мають з Ростовської області, використовуючи ті залізничні шляхи, що вже були в наявності на окупованій території Запорізької області, продовжити до окупованого Криму, — попереджає Попович. Поширити

За його словами, навіть у разі знищення Кримського мосту і ліквідації інших альтернативних шляхів, у росіян все одно залишається надія на логістичне сполучення по суходолу.

Він зазначив, що знищити її буде складно, навіть якщо ATACMS туди дотягуються.

Залізниця — це полотно, яке дуже швидко відновлюється. Треба думати, яким чином зробити так, щоб вивести її з ладу на доволі значний проміжок часу, — пояснює аналітик. Поширити

До того ж, зазначив експерт, росіяни будуть охороняти залізницю від диверсій.