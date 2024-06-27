Германия продолжит тренировку новобранцев ВСУ в 2025 году

Больше украинских новобранцев могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернет часть дальнейшей военной подготовки обратно в Украину.

Инструкторы из 14 стран мира готовят новобранцев ВСУ в тренировочных лагерях Германии

Об этом заявил глава командования ЕС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Мы получили больше запросов на обучение, поскольку Украина продолжает мобилизацию, в частности базовую подготовку, которую в основном проводит Британия. Андреас Марлоу Глава командования ЕС

По словам Марлоу, это, скорее всего, повлияет на коллективные тренировки — с участием целых рот или батальонов, — до сих пор проводившихся в Германии и следующих за базовой подготовкой.

Марлоу отметил, что Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть доступными на поле боя в кратчайшие сроки.

Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, как и Польша.

Командование специальной подготовки (STC) является частью военной миссии Европейского Союза, созданной в 2022 году для подготовки около 60 000 украинских военнослужащих по разным навыкам до середины ноября 2024 года, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением.

В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлять танками или системами противовоздушной обороны, такими как Patriot и IRIS-T, в то время как снайперы, инженеры, парамедики и операторы беспилотников овладевают своими профессиями, а ИТ-специалистов учат, как противостоять хакерам.

НАТО запустит новую миссию для помощи Украине - NYT

Страны-члены НАТО объявят о ее начале на саммите в Вашингтоне и надеются, что Украина будет удовлетворена этим решением.

НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица. Это станет уверением долгосрочной приверженности Альянса безопасности страны. Соглашение будет названо "мостом" к возможному членству Киева в Альянсе.