Германия продолжит тренировку новобранцев ВСУ в 2025 году

Больше украинских новобранцев могут пройти базовую подготовку в Германии со следующего года, если Киев вернет часть дальнейшей военной подготовки обратно в Украину.
Главные тезисы
- Тренировочные лагеря в Германии работают под руководством инструкторов из 14 стран.
- Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно для упрощения логистики и более быстрого реагирования войск.
- В Германии военнослужащие ВСУ учатся по разным специальностям - от управления танками до защиты от хакерских атак.
- НАТО запустит новую миссию по поддержке Украины, предлагая новую штаб-квартиру.
Инструкторы из 14 стран мира готовят новобранцев ВСУ в тренировочных лагерях Германии
Об этом заявил глава командования ЕС генерал-лейтенант Андреас Марлоу.
По словам Марлоу, это, скорее всего, повлияет на коллективные тренировки — с участием целых рот или батальонов, — до сих пор проводившихся в Германии и следующих за базовой подготовкой.
Марлоу отметил, что Киев стремится проводить больше тренировок самостоятельно, чтобы упростить логистику и позволить войскам быть доступными на поле боя в кратчайшие сроки.
Испания проводит некоторые тренировки для украинских войск, как и Польша.
Командование специальной подготовки (STC) является частью военной миссии Европейского Союза, созданной в 2022 году для подготовки около 60 000 украинских военнослужащих по разным навыкам до середины ноября 2024 года, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением.
В Германии инструкторы из 14 стран обучают военнослужащих управлять танками или системами противовоздушной обороны, такими как Patriot и IRIS-T, в то время как снайперы, инженеры, парамедики и операторы беспилотников овладевают своими профессиями, а ИТ-специалистов учат, как противостоять хакерам.
НАТО запустит новую миссию для помощи Украине - NYT
Страны-члены НАТО объявят о ее начале на саммите в Вашингтоне и надеются, что Украина будет удовлетворена этим решением.
НАТО предложит Украине новую штаб-квартиру для управления ее военной помощью на 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица. Это станет уверением долгосрочной приверженности Альянса безопасности страны. Соглашение будет названо "мостом" к возможному членству Киева в Альянсе.
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