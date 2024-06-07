Германия может отправить в Украину еще один ЗРК Patriot

Германия рассматривает возможность отправки в Украину ЗРК Patriot

Германия может отправить в Украину четвертую батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку союзники вовсю пытаются доставить оборудование, которое президент Украины Владимир Зеленский срочно пригласил для отражения нового нападения России.

Как пишет Bloomberg, по словам людей, знающих этот вопрос, говоривших на условиях анонимности, батарея Patriot станет дополнением к трем, которые правительство канцлера Олафа Шольца уже пообещало, в частности совсем недавно, в апреле. По их словам, Германия еще не приняла окончательного решения.

Правительство в Берлине активно продвигало усилия по объединению возможностей противовоздушной обороны среди союзников Украины, поскольку динамика войны изменилась в пользу России. Московские силы нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины и начали непрерывные атаки на Харьков в рамках восстановленного наступления.

Зеленский и его высокопоставленные чиновники все чаще призывают союзников использовать противовоздушную оборону после того, как в прошлом месяце российские войска пересекли границу в районе Харькова. Внезапная атака открыла новый фронт, призванный заставить Украину отвлечь военную силу от линии фронта протяженностью более 1200 км. Поделиться

ПВО для Украины: что известно

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в мае, что ее правительство собрало почти 1 млрд евро (1,1 млрд долл.) в дополнительную поддержку противовоздушной обороны, прежде всего ракет.

Берлин также поставил десятки зенитных установок "Гепард" и несколько установок ПВО Iris-T.

Но поскольку Россия возобновила наступление, только Берлин пообещал создать свою дополнительную систему ПВО. Союзники, включая США и Румынию, рассматривают возможность отправки по батарее Patriot, сообщает Bloomberg. Италия собирается отправить одну из своих систем SAMP-T после саммита "Большой семерки", который состоится в этом месяце.