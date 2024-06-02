Румыния рассматривает возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что сейчас ведутся дискуссии о возможности передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot, которая могла бы прикрывать румынскую территорию.

Румыния планирует передать Украине Patriot для противодействия нападениям России

Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

Отмечается, что вопросы передачи системы Patriot должны быть рассмотрены специалистами, чтобы найти наилучшее решение. После этого решение одобрит Высший совет национальной обороны Румынии.

Итак, предложение находится на стадии анализа, — сказал Чолаку. Поделиться

Чиновник отказался раскрыть какие-либо подробности этого вопроса, поскольку это может повредить отношениям с партнерами по НАТО и безопасности Румынии.

Я знаю, что это интересная тема. Я бы создал "срочные новости", но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать таких вещей в таких важных вопросах. Я твердо уверен, что решение не будет ослаблять безопасность Румынии. Марчел Челаку Премьер-министр Румынии

Только одна из семи систем ПВО Patriot работает в Румынии

В 2017 году Румыния подписала соглашение о покупке семи систем ПВО Patriot в США на сумму 3,9 миллиарда долларов. По состоянию на 2024 год, только одна из этих систем работает в Румынии.

Президент Владимир Зеленский срочно запросил 25 систем противовоздушной обороны Patriot для защиты от усиления российских воздушных атак, направленных на украинские города и инфраструктуру.

Все международные партнеры знают о необходимости Украины в системах противовоздушной обороны, отметил Зеленский, добавив, что некоторые союзники даже знают, где нужно разместить системы.