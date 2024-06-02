Румунія розглядає можливість передачі Україні ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації

Румунія розглядає можливість передачі Україні ЗРК Patriot

Системи Patriot
Джерело:  Euronews

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що наразі точаться дискусії щодо можливості передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка могла б прикривати румунську територію.

Румунія планує передати Україні Patriot для протидії нападам Росії

Про це заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.

Зазначається, що питання передачі системи Patriot мають розглянути фахівці, щоб знайти найкраще рішення. Після цього рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

Отже, наразі пропозиція знаходиться на стадії аналізу, — сказав Чолаку.

Посадовець відмовився розкрити будь-які подробиці цього питання, оскільки це може зашкодити відносинам із партнерами з НАТО та безпеки Румунії.

Я знаю, що це цікава тема. Я б створив “термінові новини”, але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у таких важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде послаблювати безпеку Румунії.

Марчел Чолаку

Марчел Чолаку

Прем'єр-міністр Румунії

Тільки одна з семи систем ППО Patriot працює в Румунії

У 2017 році Румунія підписала угоду щодо купівлі семи систем ППО Patriot у США на суму 3,9 мільярда доларів. Станом на 2024 рік лише одна з цих систем працює в Румунії.

Президент Володимир Зеленський терміново запросив 25 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від посилення російських повітряних атак, спрямованих на українські міста та інфраструктуру.

Усі міжнародні партнери знають про потребу України в системах протиповітряної оборони, зазначив Зеленський, додавши, що деякі з союзників навіть знають, де потрібно розмістити системи.

Зеленський зазначив, що аналоги Patriot також можуть бути ефективними проти російських ударів.

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