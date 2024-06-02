Румунія розглядає можливість передачі Україні ЗРК Patriot

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що наразі точаться дискусії щодо можливості передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яка могла б прикривати румунську територію.
Румунія планує передати Україні Patriot для протидії нападам Росії
Про це заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку.
Зазначається, що питання передачі системи Patriot мають розглянути фахівці, щоб знайти найкраще рішення. Після цього рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.
Посадовець відмовився розкрити будь-які подробиці цього питання, оскільки це може зашкодити відносинам із партнерами з НАТО та безпеки Румунії.
Тільки одна з семи систем ППО Patriot працює в Румунії
У 2017 році Румунія підписала угоду щодо купівлі семи систем ППО Patriot у США на суму 3,9 мільярда доларів. Станом на 2024 рік лише одна з цих систем працює в Румунії.
Президент Володимир Зеленський терміново запросив 25 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від посилення російських повітряних атак, спрямованих на українські міста та інфраструктуру.
Усі міжнародні партнери знають про потребу України в системах протиповітряної оборони, зазначив Зеленський, додавши, що деякі з союзників навіть знають, де потрібно розмістити системи.
Зеленський зазначив, що аналоги Patriot також можуть бути ефективними проти російських ударів.
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