Німеччина може відправити до України ще один ЗРК Patriot

Батарея Patriot включає 4-8 пускових установок, силову установку, радіолокаційну станцію, пункт управління вогнем.
Головні тези:
- Німеччина розглядає можливість відправити четверту батарею ЗРК Patriot до України для підтримки перед новими загрозами інтервенції.
- Обладнання Patriot включає пускові установки, силову установку, радіолокаційну станцію та пункт управління вогнем, що сприятиме покращенню протиповітряної оборони України.
- Уряд у Берліні активно співпрацює з іншими союзниками для об'єднання можливостей протиповітряної оборони в умовах висхідної агресії Росії.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність надати значну фінансову підтримку протиповітряній обороні України.
- Союзники, зокрема Німеччина, США, Румунія та інші, розглядають можливість відправки додаткових систем ППО для посилення обороноздатності України.
Німеччина розглядає можливість відправки до України ЗРК Patriot
Німеччина може відправити до України четверту батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot, оскільки союзники щосили намагаються доставити обладнання, яке президент України Володимир Зеленський терміново запросив для відбиття нового нападу Росії.
Як пише Bloomberg, за словами людей, обізнаних із цим питанням, які говорили на умовах анонімності, батарея Patriot стане доповненням до трьох, які уряд канцлера Олафа Шольца вже пообіцяв, зокрема зовсім недавно, у квітні. За їхніми словами, Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення.
Уряд у Берліні активно просував зусилля з об'єднання можливостей протиповітряної оборони серед союзників України, оскільки динаміка війни змінилася на користь Росії. Московські сили завдали удару по енергетичній інфраструктурі України та розпочали безперервні атаки на Харків у межах відновленого наступу.
ППО для України: що відомо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в травні, що її уряд зібрав майже 1 млрд євро (1,1 млрд дол) на додаткову підтримку протиповітряної оборони, насамперед ракет.
Берлін також поставив десятки зенітних установок "Гепард" і кілька установок ППО Iris-T.
Але оскільки Росія відновила наступ, тільки Берлін пообіцяв створити власну додаткову систему ППО. Союзники, включно зі США та Румунією, розглядають можливість відправки по батареї Patriot, повідомляє Bloomberg. Італія збирається відправити одну зі своїх систем SAMP-T після саміту "Великої сімки", який відбудеться цього місяця.
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