Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для Patriot - Писториус

Украина получит от Германии и союзников 100 ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot.
Главные тезисы
- Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность противовоздушной обороны для Украины и объявил о выделении нового пакета военной помощи.
- Украинские силы получат возможность защищать объекты инфраструктуры и жизни благодаря переданным ракетам.
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем противовоздушной обороны от международных партнеров.
- В скором времени ожидается публичное сообщение о поставке Украине дополнительных систем ПВО для повышения безопасности страны.
Украина получит 100 ракет от Германии и союзников
Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.
Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.
По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.
При этом, как уточнил Писториус, за последние несколько дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты. Еще 68 ракет прибудут в последующие недели. Министр обороны Германии отметил, что с помощью этих ракет украинские силы могут защищать объекты инфраструктуры и жизни.
Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины
В ближайшее время Украина ожидает принятия положительного решения о предоставлении ей двух-трех систем ПВО вроде Patriot со стороны международных партнеров.
Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую пообещали предоставить украинскому государству в Германии .
Вскоре международные партнеры публично сообщат о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.
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