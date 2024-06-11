Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для Patriot - Писториус
Категория
Украина
Дата публикации

Германия совместно с союзниками передает Украине 100 ракет для Patriot - Писториус

Patriot
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Источник:  РБК

Украина получит от Германии и союзников 100 ракет-перехватчиков системы противовоздушной обороны Patriot.

Главные тезисы

  • Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул важность противовоздушной обороны для Украины и объявил о выделении нового пакета военной помощи.
  • Украинские силы получат возможность защищать объекты инфраструктуры и жизни благодаря переданным ракетам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем противовоздушной обороны от международных партнеров.
  • В скором времени ожидается публичное сообщение о поставке Украине дополнительных систем ПВО для повышения безопасности страны.

Украина получит 100 ракет от Германии и союзников

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

Глава немецкого министерства обороны отметил, что недавно посещал Одессу, где увидел последствия ударов российских войск по городу, а также объявил о выделении нового пакета военной помощи.

И особенно после того, как я увидел, насколько критически важна противовоздушная оборона Украины для выживания, сегодня у меня есть удовольствие объявить о поставках значительного количества перехватчиков для Patriot — одной сотни.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

По его словам, речь идет о 100 ракетах, которые передаются в рамках германской инициативы немедленных действий по противовоздушной обороне вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией.

При этом, как уточнил Писториус, за последние несколько дней в Украину уже были доставлены 32 управляемые ракеты. Еще 68 ракет прибудут в последующие недели. Министр обороны Германии отметил, что с помощью этих ракет украинские силы могут защищать объекты инфраструктуры и жизни.

Зеленский анонсировал поступление дополнительных систем ПВО для Украины

В ближайшее время Украина ожидает принятия положительного решения о предоставлении ей двух-трех систем ПВО вроде Patriot со стороны международных партнеров.

Об этом 11 июня во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, когда можно ожидать следующую систему ПВО, кроме системы Patriot, которую пообещали предоставить украинскому государству в Германии .

Мы работаем с партнерами – из США и с некоторыми другими европейскими партнерами. Пока не хочу говорить, с кем из Европы, потому что ждем подтверждения именно тех решений, о которых вы спросили. Ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно 2-3 систем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Вскоре международные партнеры публично сообщат о поставке Украине дополнительных систем противовоздушной обороны.

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