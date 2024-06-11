Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для Patriot — Пісторіус

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.
Головні тези:
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив важливість протиповітряної оборони для України та оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
- Українські сили отримають можливість захищати об'єкти інфраструктури та життя завдяки переданим ракетам.
- Президент України Володимир Зеленський анонсував надходження додаткових систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.
- Незабаром очікується публічне повідомлення про поставку Україні додаткових систем ППО для підвищення безпеки країни.
Україна отримає 100 ракет від Німеччини та союзників
Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.
При цьому, як уточнив Пісторіус, впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.
Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України
Найближчим часом Україна очікує на прийняття позитивного рішення щодо надання їй двох-трьох систем ППО на кшталт Patriot з боку міжнародних партнерів.
Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН спільно з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, коли можна очікувати наступну систему ППО, окрім системи Patriot, яку пообіцяли надати українській державі у Німеччині.
Вже незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.
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