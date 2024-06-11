Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для Patriot — Пісторіус
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина спільно з союзниками передає Україні 100 ракет для Patriot — Пісторіус

Ракети для Patriot
Джерело:  РБК

Україна отримає від Німеччини і союзників 100 ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot.

Головні тези:

  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив важливість протиповітряної оборони для України та оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
  • Українські сили отримають можливість захищати об'єкти інфраструктури та життя завдяки переданим ракетам.
  • Президент України Володимир Зеленський анонсував надходження додаткових систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.
  • Незабаром очікується публічне повідомлення про поставку Україні додаткових систем ППО для підвищення безпеки країни.

Україна отримає 100 ракет від Німеччини та союзників

Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. 

Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.

І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot — однієї сотні.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини

За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.

При цьому, як уточнив Пісторіус, впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.

Зеленський анонсував надходження додаткових систем ППО для України

Найближчим часом Україна очікує на прийняття позитивного рішення щодо надання їй двох-трьох систем ППО на кшталт Patriot з боку міжнародних партнерів.

Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН спільно з федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом заявив Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, коли можна очікувати наступну систему ППО, окрім системи Patriot, яку пообіцяли надати українській державі у Німеччині.

Ми працюємо з партнерами — з США і з деякими іншими європейськими партнерами. Поки що не хочу говорити, з ким із Європи, бо чекаємо на підтвердження саме тих рішень, про які ви запитали. Очікуємо на позитивний результат найближчим часом щодо 2-3 систем.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Вже незабаром міжнародні партнери публічно повідомлять про поставку Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

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