Зеленський назвав необхідну кількість систем Patriot для повноцінного захисту України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав необхідну кількість систем Patriot для повноцінного захисту України

Patriot
Джерело:  Прес-служба президента

Необхідно сім систем Patriot для закриття основних міських агломерацій від ударів Росії.

Головні тези:

  • Зеленський відзначив, що Україні необхідно сім систем Patriot для захисту основних міських агломерацій від ударів Росії.
  • Президент підкреслив, що Росія має перевагу в небі над Україною, що потребує введення систем ППО для забезпечення безпеки країни.
  • Зеленський підкреслив необхідність підтримки партнерів в наданні сучасних систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки України.
  • У травні президент вбачав критичну необхідність систем ППО для України, зазначаючи, що наразі країна має лише чверть від потрібної кількості для ефективного захисту від російської агресії.

Скільки систем Patriot необхідно для повноцінного захисту України

Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України, яка проходить в Берліні, зазначив, що українці довели, що вони здатні "вибивати окупанта" з української землі і досягати необхідних перемог.

Ми виграли для України Чорне море. І довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони, — сказав президент України.

При цьому він додав, що в Росії є зараз перевага в небі.

Станом на тепер, найбільша російська стратегічна перевага над Україною — це перевага в небі. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватися на землі, а російській ненависті руйнувати життя українців, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що лише керованих авіабомб щоденно до сотні ворог скидає на територію України.

Неділя — 80 авіаударів, понеділок — 95 керованих авіабомб. Це шалено руйнівний тиск. Плюс ракети. Плюс ударні дрони, — додав президент України.

Зеленський підкреслив, що Росію потрібно позбавити можливості тероризувати Україну. За його словами, без цього "в Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все…".

Зеленський наголосив, що відповіддю на цей російський терор мають бути надані Україні партнерами системи ППО. Він подякував Німеччині за системи ППО, які надійшли для захисту України.

Ми потребуємо щонайменше 7 систем Patriot додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, — наголосив Зеленський.

Що відомо про ППО для України

В травні в інтерв'ю агенції AFP президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони. За його словами, закрито лише чверть потреб.

Зеленський зазначив, що РФ може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту неба.

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