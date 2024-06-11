Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины

Patriot
Читати українською
Источник:  Пресс-служба президента

Необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил, что Украине необходимо семь систем Patriot для защиты основных городских агломераций от ударов России.
  • Президент подчеркнул, что у России есть преимущество в небе над Украиной, что требует введения систем ПВО для обеспечения безопасности страны.
  • Зеленский подчеркнул необходимость поддержки партнеров в предоставлении современных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности Украины.
  • В мае президент видел критическую необходимость систем ПВО для Украины, отмечая, что в настоящее время у страны лишь четверть от нужного количества для эффективной защиты от российской агрессии.

Сколько систем Patriot необходимо для полноценной защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.

Мы выиграли для Украины Черное море. И доказали, что благодаря современным системам ПВО мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны, — сказал президент Украины.

При этом он добавил, что у России есть сейчас преимущество в небе.

На сегодняшний день, крупнейшее российское стратегическое преимущество над Украиной — это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что только управляемых авиабомб ежедневно до сотни враг сбрасывает на территорию Украины.

Воскресенье — 80 авиаударов, понедельник — 95 управляемых авиабомб. Это безумно разрушающее давление. Плюс ракеты. Плюс ударные дроны, — добавил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".

Зеленский подчеркнул, что ответом на этот российский террор должны предоставить Украина партнеры системы ПВО. Он поблагодарил Германию за системы ПВО, поступившие для защиты Украины.

Мы нуждаемся по меньшей мере в 7 системах Patriot дополнительно, чтобы закрыть основные наши городские агломерации в ближайшее время. И это будет драйвер сохранения нормальной жизни в Украине, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о ПВО для Украины

В мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта только четверть потребностей.

Зеленский отметил, что РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь у Украины только "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты неба.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как разрешение бить по РФ и ПВО помогут защитить Харьков — ответ аналитиков
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне вынуждены ослабить ПВО в Крыму. Аналитики назвали причину
пво

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?