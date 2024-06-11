Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины

Необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.

Сколько систем Patriot необходимо для полноценной защиты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.

Мы выиграли для Украины Черное море. И доказали, что благодаря современным системам ПВО мы можем уничтожать любые российские ракеты и дроны, — сказал президент Украины. Поделиться

При этом он добавил, что у России есть сейчас преимущество в небе.

На сегодняшний день, крупнейшее российское стратегическое преимущество над Украиной — это преимущество в небе. Это ракетный и бомбовый террор, который помогает российским войскам продвигаться на земле, а российской ненависти разрушать жизнь украинцев, подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он отметил, что только управляемых авиабомб ежедневно до сотни враг сбрасывает на территорию Украины.

Воскресенье — 80 авиаударов, понедельник — 95 управляемых авиабомб. Это безумно разрушающее давление. Плюс ракеты. Плюс ударные дроны, — добавил президент Украины. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".

Зеленский подчеркнул, что ответом на этот российский террор должны предоставить Украина партнеры системы ПВО. Он поблагодарил Германию за системы ПВО, поступившие для защиты Украины.

Мы нуждаемся по меньшей мере в 7 системах Patriot дополнительно, чтобы закрыть основные наши городские агломерации в ближайшее время. И это будет драйвер сохранения нормальной жизни в Украине, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Что известно о ПВО для Украины

В мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта только четверть потребностей.

Зеленский отметил, что РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь у Украины только "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты неба.