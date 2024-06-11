Зеленский назвал необходимое количество систем Patriot для полноценной защиты Украины

Необходимо семь систем Patriot для закрытия основных городских агломераций от ударов России.
Главные тезисы
- Зеленский отметил, что Украине необходимо семь систем Patriot для защиты основных городских агломераций от ударов России.
- Президент подчеркнул, что у России есть преимущество в небе над Украиной, что требует введения систем ПВО для обеспечения безопасности страны.
- Зеленский подчеркнул необходимость поддержки партнеров в предоставлении современных систем противовоздушной обороны для обеспечения безопасности Украины.
- В мае президент видел критическую необходимость систем ПВО для Украины, отмечая, что в настоящее время у страны лишь четверть от нужного количества для эффективной защиты от российской агрессии.
Сколько систем Patriot необходимо для полноценной защиты Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на проходящей в Берлине Конференции по восстановлению Украины отметил, что украинцы доказали, что они способны "выбивать оккупанта" с украинской земли и достигать необходимых побед.
При этом он добавил, что у России есть сейчас преимущество в небе.
Он отметил, что только управляемых авиабомб ежедневно до сотни враг сбрасывает на территорию Украины.
Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить возможности терроризировать Украину. По его словам, без этого "у Путина не будет подлинного интереса искать честный мир и будет неизменной его иллюзия, что Украину можно стереть, разбив бомбами и ракетами все…".
Зеленский подчеркнул, что ответом на этот российский террор должны предоставить Украина партнеры системы ПВО. Он поблагодарил Германию за системы ПВО, поступившие для защиты Украины.
Что известно о ПВО для Украины
В мае в интервью агентству AFP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. По его словам, закрыта только четверть потребностей.
Зеленский отметил, что РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь у Украины только "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты неба.
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