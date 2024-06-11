Шольц пообіцяв Україні масштабну військову допомогу на тлі візиту Зеленського
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Шольц пообіцяв Україні масштабну військову допомогу на тлі візиту Зеленського

Шольц
Джерело:  online.ua

11 червня німецький лідер Олаф Шольц офіційно заявив, що найближчими тижнями та місяцами надасть Києву нові засоби ППО, насамперед йдеться про ЗРК Patriot. Окрім того, ЗСУ отримають ракети та боєприпаси.

Головні тези:

  • Військова допомога Німеччини акцентується на постачанні боєприпасів та ракет для українських ЗСУ.
  • Шольц переконаний, що сильна Україна здатна перемогти російський імперіалізм та закликав країни підтримати українську ППО.
  • Президент України Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію в країні з німецьким президентом та планує зустрітися з Олафом Шольцом.
  • Візит Зеленського до Німеччини пройшов на тлі обговорення поточних потреб України та партнерства між містами обох країн.

Нова допомога Німеччини для України — перші подробиці

Своє рішення канцлер оголосив під час конференції з відновлення України в Берліні

Олаф Шольц переконаний у тому, що сильна та вільна європейська Україна "переможе російський імперіалізм", а також заявив про заплановані постачання нових партій озброєнь.

Найзагальніша потреба української армії зараз — це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини

Окрім того, канцлер ФРН попросив присутніх під час конференції країни підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО "всім, чим вони можуть".

Зеленський прибув до Німеччини

11 червня стало відомо про офіційний візит глави держави Володимира Зеленського до ФРН.

У Німеччині він уже провів зустріч із Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

За словами українського лідера, вони вже встигли обговорили безпекову ситуацію в Україні та поточні потреби на тлі російських атак на енергетику й активних бойових дій вздовж усього фронту.

Поспілкувалися щодо очікувань України від результатів інавгураційного Саміту миру. Розглянули також партнерство між українськими та німецькими містами й громадами.Дякую Німеччині за прийняття та організацію цьогорічної Міжнародної конференції з питань відновлення України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Також Зеленський планує зустрітися з Олафом Шольцом.

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