Шольц пообещал Украине масштабную военную помощь на фоне визита Зеленского

11 июня немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что в ближайшие недели и месяцы предоставит Киеву новые средства ПВО, прежде всего, речь идет о ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ получат ракеты и боеприпасы.
Главные тезисы
- Военная помощь Германии акцентируется на поставках боеприпасов и ракет для украинских ВСУ.
- Шольц убежден, что сильная Украина способна победить российский империализм и призвал страны усилить украинскую ПВО.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в стране с немецким президентом и планирует встретиться с Олафом Шольцом.
Новая помощь Германии для Украины — первые подробности
Свое решение канцлер объявил на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Олаф Шольц убежден в том, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм", а также заявил о запланированых поставках новых партий вооружений.
Кроме того, канцлер ФРГ попросил присутствующие на конференции страны поддержать немецкую инициативу по увеличению возможностей украинской ПВО "всем, чем они могут".
Зеленский прибыл в Германию
11 июня стало известно об официальном визите главы государства Владимира Зеленского в ФРГ.
В Германии он уже провел встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
По словам украинского лидера, они уже успели обсудить ситуацию в Украине и текущие потребности на фоне российских атак на энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта.
Также Зеленский намерен встретиться с Олафом Шольцом.
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