Шольц пообещал Украине масштабную военную помощь на фоне визита Зеленского
Категория
Мир
Дата публикации

Шольц пообещал Украине масштабную военную помощь на фоне визита Зеленского

Шольц
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Источник:  online.ua

11 июня немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что в ближайшие недели и месяцы предоставит Киеву новые средства ПВО, прежде всего, речь идет о ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ получат ракеты и боеприпасы.

Главные тезисы

  • Военная помощь Германии акцентируется на поставках боеприпасов и ракет для украинских ВСУ.
  • Шольц убежден, что сильная Украина способна победить российский империализм и призвал страны усилить украинскую ПВО.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в стране с немецким президентом и планирует встретиться с Олафом Шольцом.

Новая помощь Германии для Украины — первые подробности

Свое решение канцлер объявил на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Олаф Шольц убежден в том, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм", а также заявил о запланированых поставках новых партий вооружений.

Самая большая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Кроме того, канцлер ФРГ попросил присутствующие на конференции страны поддержать немецкую инициативу по увеличению возможностей украинской ПВО "всем, чем они могут".

Зеленский прибыл в Германию

11 июня стало известно об официальном визите главы государства Владимира Зеленского в ФРГ.

В Германии он уже провел встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам украинского лидера, они уже успели обсудить ситуацию в Украине и текущие потребности на фоне российских атак на энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта.

Пообщались по поводу ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира. Рассмотрели также партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами. Спасибо Германии за принятие и организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также Зеленский намерен встретиться с Олафом Шольцом.

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