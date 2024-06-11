Шольц пообещал Украине масштабную военную помощь на фоне визита Зеленского

11 июня немецкий лидер Олаф Шольц официально заявил, что в ближайшие недели и месяцы предоставит Киеву новые средства ПВО, прежде всего, речь идет о ЗРК Patriot. Кроме того, ВСУ получат ракеты и боеприпасы.

Новая помощь Германии для Украины — первые подробности

Свое решение канцлер объявил на конференции по восстановлению Украины в Берлине

Олаф Шольц убежден в том, что сильная и свободная европейская Украина "победит российский империализм", а также заявил о запланированых поставках новых партий вооружений.

Самая большая потребность украинской армии сейчас — это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в ближайшие недели и месяцы мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы. Олаф Шольц Канцлер Германии

Кроме того, канцлер ФРГ попросил присутствующие на конференции страны поддержать немецкую инициативу по увеличению возможностей украинской ПВО "всем, чем они могут".

Зеленский прибыл в Германию

11 июня стало известно об официальном визите главы государства Владимира Зеленского в ФРГ.

В Германии он уже провел встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам украинского лидера, они уже успели обсудить ситуацию в Украине и текущие потребности на фоне российских атак на энергетику и активных боевых действий вдоль всего фронта.

Пообщались по поводу ожиданий Украины от результатов инаугурационного Саммита мира. Рассмотрели также партнерство между украинскими и немецкими городами и общинами. Спасибо Германии за принятие и организацию Международной конференции по вопросам восстановления Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский намерен встретиться с Олафом Шольцом.